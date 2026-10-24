Μετά την βαριά ήττα από τη Σίτι, η ΑΕΚ έψαχνε μια εμφατική αντίδραση και την βρήκε. Με ωραίο ποδόσφαιρο και χωρίς κόπο επικράτησε με 5-0 του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μουκουντί, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα, Ζουμπκόφ οι σκόρερ.

Η ΑΕΚ επέστρεψε στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα και στη Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν ως συνήθως ασταμάτητη! Η Ένωση με ορμή και ωραίο ποδόσφαιρο προσέφερε θέαμα επικρατώντας με 5-0 του Παναιτωλικού με τους Μουκουντί, Κοϊτά και Ζίνι να τελειώνουν το παιχνίδι από το πρώτο μέρος και τον Βάργκα με πέναλτι στο δεύτερο ημίχρονο και τον Ζούμπκοφ στο τέλος να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Ο Δικέφαλος μείωσε στον ένα βαθμό από την κορυφή με ματς λιγότερο, περιμένοντας τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών του την Κυριακή, συμπληρώνοντας ακριβώς ένα έτος αήττητος στο πρωτάθλημα! Μάλιστα η ΑΕΚ ισοφάρισε ιστορικά ρεκόρ από τη σεζόν 1977/78 και από τη διετία 1992-1993 με 31 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα!

ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Έτσι ξεκίνησαν

Εκπλήξεις είχε η ενδεκάδα της ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος άφησε τους Μάριν και Γιόβιτς στον πάγκο. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούσαν την κλασική τετράδα της άμυνας, ο Κάιρινεν με τον Βιτάλις ήταν στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Κοϊτά να πηγαίνει δεξιά και τον Μάνταλο να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα παίζοντας αριστερά και τους Ζίνι και Βάργκα δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γιάννης Αναστασίου στον Παναιτωλικό επέλεξε τον Ξενόπουλο στο τέρμα, τους Μανρίκε, Κόγιτς, Στάγιτς και Προδρομίτη τετράδα στην άμυνα, τους Νακάμπα, Εράκοβιτς και Μπάσι στον άξονα, τους Εστέμπαν και Οπόκου στις πλευρές και προωθημένο τον Μεχία.

Ασφυκτική πίεση της ΑΕΚ και 3-0 από το ημίχρονο

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα έκλεισε τον Παναιτωλικό στην περιοχή του ασκώντας ασφυκτική πίεση και πήρε το γρήγορο προβάδισμα που έψαχνε εκμεταλλευόμενη ένα από τα δυνατά της όπλα, τις στατικές φάσεις. Στο 4' ο Μάνταλος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί με κεφαλιά έκανε το 1-0. Η Ένωση έψαξε και δεύτερο γκολ άμεσα σφυροκοπώντας την άμυνα του Παναιτωλικού. Ο Μάνταλος στο 8' δεν έπιασε το σουτ καλά στην κίνηση από πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή, πέντε λεπτά αργότερα ο Ζίνι σε τετ α τετ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ξενόπουλο κι ενώ είχε την επιλογή να σπάσει δεξιά στον Κοϊτά, ενώ στο 15' μετά από ωραία σέντρα του Πήλιου, ο Ξενόπουλος μπλόκαρε την κεφαλιά του Βάργκα στο δεύτερο δοκάρι.

Η Ένωση συνέχιζε με το πόδι πατημένο στο γκάζι, ο Κοϊτά στο 19' μετά από όμορφο συνδυαστικό ποδόσφαιρο σούταρε στα σώματα από την καρδιά της περιοχής, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Μαυριτανός εξτρέμ έγραψε το 2-0. Ο Βιτάλις άνοιξε ωραία το παιχνίδι στα δεξιά στον Κοϊτά, εκείνος προχώρησε μπαίνοντας στην περιοχή, ντρίμπλαρε τον Στάγιτς και με καλό τελείωμα βρήκε δίχτυα για το 2-0 στο 23'.

Η πρώτη φορά που ο Παναιτωλικός έγινε απειλητικός ήταν ακριβώς στο μισάωρο όταν ο Ζίνι έχασε την κατοχή, οι Αγρινιώτες έφυγαν στην αντεπίθεση, αλλά ο Μουκουντί πρόλαβε την τελευταία στιγμή τον Μπάσι κόβοντας με προβολή το σουτ σε κόρνερ. Η εικόνα του ματς ωστόσο έδειχνε ότι το τρίτο γκολ από πλευράς Δικεφάλου ήταν θέμα χρόνου και αυτό ήρθε στο 38'. Ο δραστήριος Κοϊτά από δεξιά έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Ζίνι με πειστικό πλασέ αυτή τη φορά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 τελειώνοντας ουσιαστικά νωρίς το ματς.

Άνετο 5-0 και ένα χρόνο αήττητη με ισοφάριση ιστορικών ρεκόρ

Η ΑΕΚ άφησε χώρο στον Παναιτωλικό με το σκορ στο 3-0 και λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους «χτύπησε» στην αντεπίθεση, φτάνοντας και σε τέταρτο τέρμα. Ο Μάνταλος έβγαλε προωθητική μπαλιά στον Ζίνι, ο τελευταίος μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Ξενόπουλο με τον Φίτσα να μην δίνει την παράβαση αρχικά, αλλά μέσω VAR να υποδεικνύει το σημείο του πέναλτι. Ο Βάργκα ήταν εκείνος που ανέλαβε την εκτέλεση, βρίσκοντας δίχτυα και ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 στο 56'.

Ο Νίκολιτς στο πλαίσιο της διαχείρισης προχώρησε σε τριπλή αλλαγή με Κουτέσα, Μαρίν και Γιόβιτς να περνάνε στο ματς. Ο Παναιτωλικός είχε μια τελική στο 63' με συρτό σουτ του Άλεξιτς που είχε μπει στο παιχνίδι, με τον Μπρινιόλι να μπλοκάρει εύκολα, αλλά πλέον ήταν πολύ αργά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (64') η ΑΕΚ άγγιξε και πέμπτο τέρμα με δυνατό σουτ του Ζίνι έξω από την περιοχή, με τον Ξενόπουλο να βρίσκει την μπάλα για λίγο και αυτή να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς έριξε στο παιχνίδι και τον Ζούμπκοφ, με τον Κοϊτά να παίζει μπροστά μαζί με τον Γιόβιτς, ενώ λίγο πιο μετά μπήκε και ο Λυκογιάννης. Οι κιτρινόμαυροι είχαν διπλή ευκαιρία στο 79' για πέμπτο γκολ, με τον Ξενόπουλο να αποκρούει το δυνατό σουτ του Κοϊτά και τον Ζούμπκοφ στην εξέλιξη να πλασάρει ελάχιστα άουτ. Η Ένωση στο 90' έχασε ακόμα μια μεγάλη διπλή ευκαιρία για πέμπτο τέρμα με τον Κουτέσα σε τετ α τετ να νικιέται από τον Ξενόπουλο και την κεφαλιά του Μαρίν να περνάει δίπλα από το κάθετο, αλλά το τελικό 5-0 γράφτηκε στο 92' με δυνατό σουτ του Ζούμπκοφ.

Η ΑΕΚ με αυτή τη νίκη συμπλήρωσε και με τη βούλα έναν χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας τα ιστορικά ρεκόρ των 31 σερί αγώνων πρωταθλήματος χωρίς ήττα και φτάνοντας τα 30-1 τέρματα φέτος στη Νέα Φιλαδέλφεια σε όλες τις διοργανώσεις!

MVP: Πολύ καλό ματς από τον Κοϊτά, ο οποίος είχε κέφια στη δεξιά πλευρά, σκοράροντας ένα γκολ και δίνοντας μια ασίστ.

Στο ύψος τους: Όλη η μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Ο Μάνταλος είχε τον υβριδικό ρόλο του Μάγερ βγάζοντας την ασίστ στο πρώτο γκολ με εκτέλεση κόρνερ και δίνοντας την πάσα στο πέναλτι που κέρδισε ο Ζίνι, ενώ οι Βιτάλις και Κάιρινεν στο κέντρο κυριάρχησαν πλήρως με ανακτήσεις και σωστή κυκλοφορία.

Αδύναμος κρίκος: Ο Μανρίκε αντιμετώπισε πολλά προβλήματα από τον Κοϊτα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Ξενόπουλος στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ πραγματοποιώντας άστοχη έξοδο στο κόρνερ.

Το στραγάλι: Ο Φίτσας δεν είδε την ανατροπή του Ζίνι από τον Ξενόπουλο, με τον Κατοίκο να τον καλεί στο VAR και τον ρέφερι να δείχνει τη βούλα του πέναλτι μετά το on field review.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ αντέδρασε εμφατικά μετά τις ήττες στο Champions League επί αγγλικού εδάφους. Πραγματοποίησε μία από τις γνωστές ορμητικές εμφανίσεις της στη Νέα Φιλαδέλφεια φτάνοντας στο άνετο 5-0 επί του Παναιτωλικού, που δέχθηκε ασφυκτική πίεση από το ξεκίνημα του ματς, με τον Νίκολιτς να κάνει και διαχείριση. Έναν χρόνο αήττητη η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας ιστορικά ρεκόρ με 31 ματς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (80' Λυκογιάννης), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Κάιρινεν (62' Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (62' Κουτέσα), Κοϊτά, Ζίνι (68' Ζούμπκοφ), Βάργκα (62' Γιόβιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Μανρίκε, Κόγιτς, Στάγιτς, Προδρομίτης, Νακάμπα (46' Νικολάου), Εράκοβιτς (86' Όλσον), Εστέμπαν, Μπάσι (46' Άλεξιτς), Οπόκου (74' Τζενεπό), Μεχία (74' Μπάτζι)