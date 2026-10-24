Η ΑΕΚ συμπλήρωσε ένα ημερολογιακό έτος χωρίς ήττα στη Super League και ισοφάρισε τα ιστορικά σερί των 31 αήττητων αγώνων της ομάδας του νταμπλ του '78 και εκείνης των τριών σερί τίτλων της δεκαετίας του '90.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς γράφει ιστορία και αυτό δεν αποτελεί υπερβολή. Οι κιτρινόμαυροι επικράτησαν του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-0 και συμπλήρωσαν και με τη βούλα πλέον ένα ημερολογιακό έτος αήττητοι στο πρωτάθλημα!

Την τελευταία φορά που η Ένωση ηττήθηκε σε επίπεδο Super League ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα κατακτώντας τον τίτλο την περσινή σεζόν (2025-2026), ενώ τη φετινή (2026-2027) το σερί έχει διευρυνθεί ήδη κατά επτά παιχνίδια φτάνοντας έτσι συνολικά στα 31 σερί ματς για το πρωτάθλημα χωρίς ήττα!

Το επίτευγμα της ΑΕΚ δεν είναι μόνο ότι έκλεισε ένα χρόνο αήττητη, αλλά και το γεγονός ότι ισοφάρισε τα ιστορικά ρεκόρ της τεράστιας ομάδας του Λουκά Μπάρλου που κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 1977-1978 και της ομαδάρας των τριών σερί τίτλων της δεκαετίας του 90'.

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ τη σεζόν 1977-1978 με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο μετά τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, κατακτώντας έτσι με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα και κάνοντας το νταμπλ.

Παρόμοιο επίτευγμα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα είχε κάνει και η ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν (1991-1992 και 1992-1993). Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η Ένωση είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς λοιπόν μετά την περσινή ήττα στο Φάληρο έφτασε και αυτή τα 31 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος αήττητη, μετρώντας συνολικά 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, ισοφαρίζοντας τα εκπληκτικά ρεκόρ δύο πολύ μεγάλων ομάδων της ΑΕΚ και γράφοντας και αυτή η ιστορία!

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα

Σεζόν 2025/26

1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025

2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025

3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025

4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025

5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025

6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025

7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025

8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026

9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026

10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026

11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026

12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026

13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026

14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026

15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026

16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026

17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026

18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026

19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026

20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026

21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026

22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026

23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026

24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026

Σεζόν 2026/27

25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026

26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026

27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026

28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026

29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026

30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026

31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026