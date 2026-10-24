ΑΕΚ: Ένα χρόνο αήττητη στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας ιστορικά ρεκόρ!
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς γράφει ιστορία και αυτό δεν αποτελεί υπερβολή. Οι κιτρινόμαυροι επικράτησαν του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια με 5-0 και συμπλήρωσαν και με τη βούλα πλέον ένα ημερολογιακό έτος αήττητοι στο πρωτάθλημα!
Την τελευταία φορά που η Ένωση ηττήθηκε σε επίπεδο Super League ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα κατακτώντας τον τίτλο την περσινή σεζόν (2025-2026), ενώ τη φετινή (2026-2027) το σερί έχει διευρυνθεί ήδη κατά επτά παιχνίδια φτάνοντας έτσι συνολικά στα 31 σερί ματς για το πρωτάθλημα χωρίς ήττα!
Το επίτευγμα της ΑΕΚ δεν είναι μόνο ότι έκλεισε ένα χρόνο αήττητη, αλλά και το γεγονός ότι ισοφάρισε τα ιστορικά ρεκόρ της τεράστιας ομάδας του Λουκά Μπάρλου που κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 1977-1978 και της ομαδάρας των τριών σερί τίτλων της δεκαετίας του 90'.
Συγκεκριμένα η ΑΕΚ τη σεζόν 1977-1978 με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο μετά τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και δέκα ισοπαλίες, κατακτώντας έτσι με πανηγυρικό τρόπο το πρωτάθλημα και κάνοντας το νταμπλ.
Παρόμοιο επίτευγμα με 31 σερί ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα είχε κάνει και η ΑΕΚ με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν (1991-1992 και 1992-1993). Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η Ένωση είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς λοιπόν μετά την περσινή ήττα στο Φάληρο έφτασε και αυτή τα 31 συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος αήττητη, μετρώντας συνολικά 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, ισοφαρίζοντας τα εκπληκτικά ρεκόρ δύο πολύ μεγάλων ομάδων της ΑΕΚ και γράφοντας και αυτή η ιστορία!
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στο πρωτάθλημα
Σεζόν 2025/26
1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
16. ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet 1-0, 7/3/2026
17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
Σεζόν 2026/27
25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
29. Βόλος Elabet - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
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