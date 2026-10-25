Συγκινητική ανάρτηση του Πήλιου: «Όταν βλέπεις τον κόσμο που ταξίδεψε για σένα στενοχωρημένο, δεν μπορείς να χαρείς»

Ο Σταύρος Πήλιος έκανε μία συναισθηματική ανάρτηση για τα δύο ματς που έδωσε η ΑΕΚ στην Αγγλία μιλώντας για τα αντιφατικά συναισθήματα που βίωσε.

Ο Σταύρος Πήλιος έκανε μία ανάρτηση στην οποία έβγαλε πολύ συναίσθημα σχετικά με τα όσα βίωσε στα δύο παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ στην Αγγλία για το Champions League κόντρα σε Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι.

Εξήγησε πως είναι πολύ περίεγο να βιώνεις στιγμές που ονειρευόσουν απ' όταν ήσουν μικρό παιδάκι και τελικά να μην μπορείς να χαρείς γι' αυτές, επειδή βλέπεις τις χιλιάδες του κόσμου που ταξίδεψε για να σε παρακολουθήσει στενοχωρημένο για το αποτέλεσμα.

Μετά τις σκέψεις του αυτές ανέφερε πως είναι περήφανος για την προσπάθεια της ομάδας, λυπημένος για το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα πιο αποφασισμένος για να συνεχίσουν την προσπάθεια εκείνος και οι συμπαίκτες του.

Η ανάρτηση του Πήλιου

«Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που δεν ξέρεις αν πρέπει να χαμογελάσεις ή να σκύψεις το κεφάλι.

Όταν χάνεις, όταν βλέπεις τον κόσμο που ταξίδεψε για σένα στενοχωρημένο, δεν είναι εύκολο να χαρείς. Ακόμα κι αν μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά έχεις ζήσει στιγμές που ονειρευόσουν από παιδί, στιγμές που θα κρατήσω, αλλά που δεν μπορούν να με κάνουν να ξεχάσω το αποτέλεσμα.

Κι όμως, το ποδόσφαιρο είναι και αυτό. Να θέλεις να χαμογελάσεις γιατί προσπάθησες, γιατί απόλαυσες μια στιγμή, γιατί έκανες κάτι που αγαπάς. Και την ίδια ώρα να σωπαίνεις γιατί η ομάδα σου δεν κατάφερε αυτό που ήθελε.

Έχω μάθει πως δεν είναι κάθε νίκη χαρά και δεν είναι κάθε ήττα μόνο στενοχώρια. Σημασία έχει τι έδωσες, τι ένιωσες και τι κρατάς για τη συνέχεια.

Δεν είμαι χαρούμενος που χάσαμε, είμαι όμως περήφανος που προσπάθησαμε . Και ακόμα πιο αποφασισμένος να συνεχίσουμε.

Γιατί στο τέλος, αυτό που μετράει είναι να μη σταματάς να αγαπάς το παιχνίδι».