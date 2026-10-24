ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Υβριστικά συνθήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια κατά της Τσαρούχα
Το... σχόλιο τους για το «Basketgate» έκαναν οι φίλοι της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα οι Ενωσίτες φώναξαν υβριστικά συνθήματα κατά της Βασιλικής Τσαρούχα.
Οι φίλοι του Δικεφάλου έχουν... παρελθόν με την Ελληνίδα ρεφ, καθώς έχουν πολλά παράπονα από τις διαιτησίες της τα τελευταία χρόνια και ξεχωρίζουν κάποια ματς με τον Προμηθέα.
Θυμίζουμε πως η Βασιλική Τσαρούχα συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (21/10) και κρατείται μέχρι σήμερα, ενώ ανάλογα συνθήματα ακούστηκαν και στο ματς του μπασκετικού τμήματος της Ένωσης με την Αντβέρπ στα Λιόσια.
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