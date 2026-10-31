Οι παίκτες της ΑΕΚ ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με προπόνηση στην Allwyn Arena.

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το κυριακάτικο (1/11, 19:30) ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Η Ένωση δεν προπονήθηκε στα Σπάτα, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του ανέτοιμου Στρακόσια για το μεγάλο ματς με τους «πράσινους».

Δείτε πλάνα από την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: