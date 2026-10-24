ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Με Μάνταλο και Κάιρινεν η ενδεκάδα του Νίκολιτς
Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έχει μπροστά της τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό. Περίπου μία ώρα (20:00) πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.
Ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2, με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Κάιρινεν - Βιτάλις χαφ, με τους Κοϊτά - Μάνταλο ακραίους μεσοεπιθετικούς. Παρτενέρ του Βάργκα θα είναι ο Ζίνι.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάνταλος, Κάιρινεν, Βιτάλις, Κοϊτά - Ζίνι, Βάργκα
Στη διάθεσή του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς.
Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Στάγιτς, Κόγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα, Εράκοβιτς, Μπάσι, Οπόκου, Εστέμπαν, Μεχία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.