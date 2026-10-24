Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την βαριά ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς έχει μπροστά της τον εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό. Περίπου μία ώρα (20:00) πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την αρχική ενδεκάδα.

Ο Δικέφαλος θα παραταχθεί σε διάταξη 4-4-2, με τον Μπρινιόλι στην εστία και τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο μπροστά του. Κάιρινεν - Βιτάλις χαφ, με τους Κοϊτά - Μάνταλο ακραίους μεσοεπιθετικούς. Παρτενέρ του Βάργκα θα είναι ο Ζίνι.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάνταλος, Κάιρινεν, Βιτάλις, Κοϊτά - Ζίνι, Βάργκα

Στη διάθεσή του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Στάγιτς, Κόγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα, Εράκοβιτς, Μπάσι, Οπόκου, Εστέμπαν, Μεχία.