Ο Άρης υποδέχεται τον Ατρόμητο με στόχο να διευρύνει το σερί νικών και τον Μιχάλη Γρηγορίου να προσανατολίζεται στην ίδια ενδεκάδα.

Ο Άρης υποδέχεται σήμερα (19:30 - Novasports Prime) τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να δώσει πραγματική συνέχεια στην επανεκκίνησή του μετά τη διακοπή και να φτάσει για πρώτη φορά στη τρέχουσα αγωνιστικό σεζόν σε τρίτη διαδοχική νίκη.

Οι έξι βαθμοί απέναντι σε Βόλο Elabet και Κηφισιά έδωσαν στους «κιτρινόμαυρους» καλύτερη ψυχολογία και κυρίως μεγαλύτερη ηρεμία στην καθημερινότητά τους. Το ζητούμενο πλέον είναι να μετατραπεί αυτό το 2/2 σε σερί και να δημιουργηθούν ακόμη καλύτερες συνθήκες στο απαιτητικό διάστημα με τους τρεις αγώνες μέσα σε επτά ημέρες.

Μετά τον Ατρόμητο ακολουθούν το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (28/10) για την 4η αγωνιστική της League Phase και η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό (1/11), κάτι που σημαίνει ότι η διαχείριση του ρόστερ βρίσκεται ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού του Μιχάλη Γρηγορίου. Πρώτα, όμως, υπάρχει ο Ατρόμητος.

Με τον Ομάρ Ρίτσαρντς να έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα, ο Έλληνας τεχνικός έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι την ίδια ενδεκάδα. Ένα σχήμα που έδωσε δύο νίκες και, παρά τα σημεία που ακόμη χρειάζονται βελτίωση, έχει αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη συνοχή και συγκεκριμένες συνεργασίες.

Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραμείνει ο Ρικάρντο Βέλιο, με τους Πετρίς και Ρίτσαρντς στα δύο άκρα της άμυνας και τους Φαμπιάνο, Σούταλο στο κέντρο της. Στον άξονα, οι Ούρος Ράσιτς και Μάρτιν Χόνγκλα έχουν το προβάδισμα να συνεχίσουν ως δίδυμο, ενώ στα άκρα της επίθεσης αναμένεται να διατηρηθούν δύο από τους παίκτες που έχουν ανεβάσει την επιρροή τους στα τελευταία παιχνίδια. Ο Μπρούμα θα ξεκινήσει αριστερά, έχοντας πλέον και την ψυχολογία από το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Άρη, ενώ δεξιά ο Μπενχαμίν Γκαρέ θέλει να δώσει συνέχεια στις δύο ιδιαίτερα επιδραστικές εμφανίσεις του μετά τη διακοπή. Στην κορυφή της επίθεσης, Κουαμέ και Καντεβέρε αναμένεται να αποτελέσουν ξανά το δίδυμο που δίνει ένταση, κίνηση και βάθος στο παιχνίδι του Άρη.

Το πιθανότερο, συνεπώς, είναι ο Γρηγορίου να μην πειράξει τη συνταγή που του έδωσε το 2/2. Η διαχείριση μπορεί να έρθει στη διάρκεια της αναμέτρησης, εφόσον φυσικά οι συνθήκες του αγώνα το επιτρέψουν.

Για τον Άρη, πάντως, ο στόχος προηγείται κάθε υπολογισμού. Να πάρει πρώτα το τρίτο διαδοχικό τρίποντο, να διευρύνει το καλό του μομέντουμ και να μπει στον απαιτητικό κύκλο Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού με ακόμη περισσότερους βαθμούς και αυτοπεποίθηση.

