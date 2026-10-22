Οι εμφανίσεις του Γκαρέ μετά τη διακοπή ανεβάζουν την αγωνιστική του αξία και ανοίγουν πλέον σοβαρά τη συζήτηση για την παραμονή του

Οι δύο τελευταίες εμφανίσεις του Μπενχαμίν Γκαρέ δεν αλλάζουν μόνο την αγωνιστική εικόνα του Αργεντινού. Δημιουργούν και μία διαφορετική βάση συζήτησης για το μέλλον του στον Άρη.

Μετά τη διακοπή, ο 26χρονος έχει γίνει πολύ πιο επιδραστικός. Απέναντι στον Βόλο μοίρασε ασίστ και είχε σημαντική συμμετοχή στη δεξιά πλευρά, ενώ στη Λεωφόρο ήταν καθοριστικός στη νίκη επί της Κηφισιάς: κέρδισε το πέναλτι από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ και στο φινάλε διαμόρφωσε το 2-1 με μία ποιοτική εκτέλεση έπειτα από την ενέργεια του Ράφα Μιρ.

Το γκολ αυτό είχε και μία επιπλέον σημασία, καθώς ήταν το πρώτο του από τις 10 Μαΐου και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, στα playoffs. Κυρίως όμως, ο Γκαρέ δείχνει στα δύο τελευταία ματς να ξαναβρίσκει τον ρόλο που ο Άρης περίμενε από εκείνον.

Η δεξιά πλευρά αρχίζει να λειτουργεί άρτια

Η βελτίωσή του δεν είναι αποκομμένη από τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Η συνεργασία του με τον Πετρίς στη δεξιά πλευρά έχει αρχίσει να αποκτά μεγαλύτερη συνοχή. Ο Γάλλος μπακ δίνει πλάτος και τρεξίματα, επιτρέποντας στον Γκαρέ να κινείται περισσότερο προς τα μέσα και να βρίσκεται πιο συχνά σε θέσεις όπου μπορεί να δημιουργήσει ή να εκτελέσει. Απέναντι στον Βόλο αυτό φάνηκε μέσα από τη δημιουργία και την επιρροή του στο παιχνίδι. Στη Λεωφόρο προστέθηκε και η ουσία.

Έτσι, μετά από ένα διάστημα στο οποίο η απόδοσή του είχε αρκετές διακυμάνσεις, ο Αργεντινός αρχίζει να δίνει ξανά επιχειρήματα. Το παραδέχθηκε άλλωστε και ο ίδιος στη Media Day της ΠΑΕ, σημειώνοντας ότι μετά από παιχνίδια που δεν πήγαν όπως θα ήθελε, στα δύο τελευταία κατάφερε να βοηθήσει με ασίστ και γκολ.

Μπενχαμίν Γκαρέ και Μιχάλης Γρηγορίου

Ο Νοέμβριος θα φέρει τις αποφάσεις

Με τον Δεκέμβριο να πλησιάζει, όμως, ανοίγει τώρα το δεύτερο και ίσως σημαντικότερο κομμάτι της υπόθεσης. Ο δανεισμός του Γκαρέ από τη Βάσκο ντα Γκάμα ολοκληρώνεται στις 31/12 κι έτσι μέσα στον Νοέμβριο ο Άρης θα πρέπει να αρχίσει να ξεκαθαρίζει τη στάση του.

Ο ίδιος άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Απολαμβάνω τη ζωή στον Άρη, σε μία καλή ομάδα και μία όμορφη πόλη. Δεν εξαρτάται από μένα αν θα μείνω, αλλά από το κλαμπ και τον πρόεδρο. Υπάρχει μία οψιόν αγοράς. Εγώ θα δίνω το 100% για την ομάδα και μόνο ο Θεός ξέρει τι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με απλά λόγια, ο Γκαρέ πέταξε την μπάλα στη διοίκηση. Το προβλεπόμενο buy out ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και προφανώς αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό δεδομένο. Οι δρόμοι είναι δύο. Ο πρώτος είναι η καταβολή του ποσού για να καλυφθεί το buy out και ο δεύτερος είναι η διαπραγμάτευση με τη Βάσκο ντα Γκάμα, ώστε να αναζητηθεί διαφορετική φόρμουλα. Σε αυτή τη συζήτηση υπάρχει ένα στοιχείο που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του Άρη: το συμβόλαιο του Γκαρέ με τη βραζιλιάνικη ομάδα ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027. Η Βάσκο θα πρέπει συνεπώς να αξιολογήσει αν θέλει να τον επαναφέρει και να τον διατηρήσει ή αν θα προτιμήσει να προχωρήσει σε μία παραχώρηση που θα της αποφέρει οικονομικό όφελος. Αυτό δημιουργεί πιθανό πεδίο διαπραγμάτευσης.