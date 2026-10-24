Ο ΟΦΗ, το ντέρμπι Κυπέλλου με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης στην Τούμπα συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι

Με μια πρωινή προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, μπαίνοντας παράλληλα στην αφετηρία μιας ιδιαίτερα απαιτητικής και κομβικής τριάδας παιχνιδιών σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Το απόγευμα η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Ηράκλειο, με τον Αλέσιο Λίσι να γνωρίζει ήδη πως δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Δημήτρη Πέλκα και Τομ Λουσέ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον και στον ορίζοντα επιστροφής των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς το πρόγραμμα που ακολουθεί δεν αφήνει περιθώρια για ανάσες.

Τα δεδομένα για ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης

Αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για να υποδεχθεί την Τετάρτη την ΑΕΚ στην Τούμπα, σε ένα νοκ-άουτ/κομβικό παιχνίδι για τον θεσμό του Κυπέλλου, ενώ η τριάδα των αγώνων ολοκληρώνεται πάλι εντός έδρας με την αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο ο Δημήτρης Πέλκας μένει εκτός από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και θα προσπαθήσει να προλάβει το ντέρμπι της Τετάρτης. Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και για τον Τομ Λουσέ, με τις εκτιμήσεις να λένε ότι οι πιθανότητες του Γάλλου είναι μικρότερες και πως δεν αποκλείεται να είναι αμφίβολος και για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης.



Απαιτείται βελτίωση και αποτελέσματα



Η τριάδα αυτή αγώνων θεωρείται κομβική για τη συνέχεια της σεζόν. Ο Αλέσιο Λίσι καλείται να κάνει την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ρόστερ, ξεκινώντας από το "διπλό" στο Παγκρήτιο, ώστε η ομάδα να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και τις λιγότερες δυνατές απώλειες στα δύο διαδοχικά παιχνίδια της Τούμπας. Είναι δεδομένο ότι για να έρθουν τα αποτελέσματα απαιτείται βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτή θα πρέπει να ξεκίνησει από το αυριανό απαιτητικό παιχνίδι με τον ΟΦΗ.