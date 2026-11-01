Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα (19:00), με τον Αλέσιο Λίσι να εξετάζει τη διατήρηση του διδύμου Μπάνζα – Εντιαγέ και να έχει ανοιχτά ζητήματα σε όλες τις γραμμές.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο πρωτάθλημα, μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ στο Κύπελλο, υποδεχόμενος τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα (1/11, 19:00), για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι «ασπρόμαυροι» έχουν 15 βαθμούς σε οκτώ αγώνες και χρειάζονται τη νίκη για να διατηρήσουν την επαφή τους με τις πρώτες θέσεις, αφήνοντας πίσω την ήττα με 2-1 από τον ΟΦΗ.

Το μεγαλύτερο ερωτηματικό αφορά τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός καλείται να αποφασίσει αν θα επιμείνει στο πολυσυζητημένο 4-4-2, που χρησιμοποίησε απέναντι στην ΑΕΚ, διατηρώντας μαζί στην κορυφή της επίθεσης τον Σιμόν Μπάνζα και τον Σερίφ Εντιαγέ.

Η απόφαση συνδέεται άμεσα (και) με τη φυσική κατάσταση του Μπάνζα. Ο Λίσι πρέπει να εκτιμήσει αν ο επιθετικός του μπορεί, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, να προσφέρει ξανά 60 με 65 ποιοτικά λεπτά, χωρίς να επιβαρυνθεί υπερβολικά.

#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAST #Slgr #NewEra 🔗https://t.co/os9KMWMzY1 https://t.co/f4dXS6Ugj2 — PAOK FC (@PAOK_FC) October 31, 2026

Παράλληλα, η επιλογή των δύο φορ επηρεάζει τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής. Ο Τάισον είναι υποψήφιος για την αριστερή πλευρά, με τον Σόλα Σορετίρε να αποτελεί εναλλακτική λύση. Στον άξονα παραμένει ανοιχτό αν ο Χρήστος Ζαφείρης θα ξεκινήσει δίπλα στον Κρίστιαν Γιάκιτς.

Ερωτηματικό υπάρχει και στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Αρίτζ Ελουστόντο μοιάζει να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα, με τον Ντιέγκο Κόστα και τον Παντελή Χατζηδιάκο να βρίσκονται επίσης στις επιλογές του προπονητή.

Εάν ο Λίσι επιλέξει το 4-2-3-1, ένας εκ των Εντιαγέ ή Μπάνζα ενδέχεται να μείνει εκτός αρχικού σχήματος, με τον Όγκνιεν Ούγκρεσιτς να διεκδικεί θέση πίσω από τον μοναδικό προωθημένο. Από την αποστολή απουσιάζουν οι τραυματίες Μιχαηλίδης και Πέλκας, ενώ ο Λουσέ συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα.

Ο Αστέρας AKTOR έρχεται στη Θεσσαλονίκη με μόλις έξι βαθμούς και τον Γιάννη Κοντοέ στον πάγκο ως υπηρεσιακό προπονητή, μετά την αποχώρηση του Γιώργου Αντωνόπουλου. Οι Αρκάδες δεν υπολογίζουν στους Μπαρτόλο και Ριέρα, ενώ επιστρέφει ο Πέρες.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (4-4-2): Τσιφτσής (Μοναστηρλής), Κένι, Ντιέγκο Κόστα, Χατζηδιάκος (Ελουστόντο), Γιαννούλης, Ζίβκοβιτς, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Τάισον (Σορετίρε), Μπάνζα, Εντιαγέ.