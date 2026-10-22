Μάγερ: «Έχουμε πολλά να κάνουμε και να αποδείξουμε»

Το μήνυμα του Λόβρο Μάγερ ενόψει των ερχόμενων αναμετρήσεων της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της στην Αγγλία.

Η ΑΕΚ επέστρεψε από το Νησί με δυο ήττες από τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι, όμως πλέον πρέπει να κοιτάξει μπροστά ενόψει των ερχόμενων αναμετρήσεων, με πρώτη τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέφλεια. Ο Λόβρο Μάγερ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στα δυο ματς στην Αγγλία, όντας και σκόρερ κόντρα στους Ουκρανούς, ενώ στο «Έτιχαντ»... κατάπιε πολλά χιλιόμετρα.

Ο διεθνής Κροάτης χαφ με ανάρτηση του έστειλε το μήνυμα του για τη συνέχεια, καθώς έγραψε: «Πάντα είναι ωραίο να παίζεις εναντίον των μεγαλύτερων ομάδων, στη μεγαλύτερη σκηνή. Εμείς ακόμα έχουμε πολλά να κάνουμε και να αποδείξουμε».