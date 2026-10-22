Η νίκη του ΟΦΗ απέναντι στη Λεβερκούζεν σε απόδοση* 200

Επιστροφή στο Ηράκλειο και επιστροφή στις ιστορικές ευρωπαϊκές βραδιές για τον ΟΦΗ που περιμένει τη Λεβερκούζεν στο «Παγκρήτιο» για νέο θρίαμβο στο Europa League (19:45)!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τις νίκες τραβά, αφού «λύγισε» στο φινάλε» στη Βρετάνη από τη Ρεν (2-1) παρότι προηγήθηκε με τον Φούντα.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200

Οι «μελανόλευκοι» είχαν μπει με φόρα στη League Phase του Europa League με το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο, πιστοποιώντας πως η πρόκριση στον όμιλο με τις δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας μόνο συγκυριακές δεν ήταν.

Για τον ΟΦΗ η ήττα στο φινάλε επί γαλλικού εδάφους ήταν απλά μια παρένθεση σε μια ιστορική παρουσία στη League Phase και επιστρέφοντας στην Κρήτη, αντίπαλος όπως και στην πρεμιέρα είναι μια γερμανική ομάδα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, για άλλο ένα ιστορικό «τρίποντο»!

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200

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