Η νίκη του ΟΦΗ απέναντι στη Λεβερκούζεν σε απόδοση* 200
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τις νίκες τραβά, αφού «λύγισε» στο φινάλε» στη Βρετάνη από τη Ρεν (2-1) παρότι προηγήθηκε με τον Φούντα.
Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200
Οι «μελανόλευκοι» είχαν μπει με φόρα στη League Phase του Europa League με το 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο, πιστοποιώντας πως η πρόκριση στον όμιλο με τις δύο νίκες επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας μόνο συγκυριακές δεν ήταν.
Για τον ΟΦΗ η ήττα στο φινάλε επί γαλλικού εδάφους ήταν απλά μια παρένθεση σε μια ιστορική παρουσία στη League Phase και επιστρέφοντας στην Κρήτη, αντίπαλος όπως και στην πρεμιέρα είναι μια γερμανική ομάδα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, για άλλο ένα ιστορικό «τρίποντο»!
Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 200
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