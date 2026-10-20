Ο κόσμος του Παναθηναϊκού δεν κρατιέται να δει την ομάδα από κοντά και ας είναι αυτό στον Βόλο. Οι φίλαθλοι της ομάδας εξάντλησαν τα 9 χιλ. εισιτήρια που πήρε αρχικά η ΠΑΕ, η οποία ζήτησε ακόμη 5 χιλ.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν τεράστια εκδρομή στον Βόλο, αφού τα πρώτα 9 χιλ. εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση του κόσμου χθες δεν κράτησαν ούτε 24 ώρες.

Τα εισιτήρια που έχουν απομείνει για το παιχνίδι των «πράσινων» με τον Βόλο την Κυριακή (25/10) είναι ελάχιστα και γι' αυτό το «τριφύλλι» έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσει κι άλλα.

Αν όλα όλα κυλήσουν όπως φαίνονται είναι πιθανό να μην αρκέσουν ούτε αυτά για να κορέσουν τη... δίψα των οπαδών του Παναθηναϊκού, με την ομάδα να διατεθειμένη να ζητήσει κι αλλά θέλοντας να καλύψει όσο περισσότερο γίνεται τις ανάγκες των οπαδών της.



Με τα δεδομένα αυτά, είναι πιθανό οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» που θα πάνε στον Βόλο να ξεπεράσουν ακόμη και το 2022, όταν είχαν μεταβεί στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας περισσότεροι από 16 χιλ. πράσινοι οπαδοί για να στηρίξουν τότε την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχε κάνει το ιστορικό ξεκίνημα με το 10/10.