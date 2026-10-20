Οι πιθανότητες νίκης του Παναθηναϊκού κόντρα στη Καϊράτ Αλμάτι (22/10, 17:30) για το Conference League από το Football Meets Data.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης (20/10) το μακρινό του ταξίδι για το Καζακστάν, και είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι την Πέμπτη (22/10, 17:30), για την 2η αγωνιστική του Conference League.

Το Τριφύλλι έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στην διοργάνωση με νίκη απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα (2-1), γεγονός που του δίνει αυτοπεποίθηση για τους επερχόμενους αγώνες. Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ θα προσπαθήσει να κάνει το 2/2 ακόμα και χωρίς τον Αζεντίν Ουναΐ ο οποίος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης και θα επιστρέψει με το νέο έτος.

Ο υπερυπολογιστής Football Meets Data παρουσιάζει τις πιθανότητες για το παιχνίδι στο «Central Stadium». Η εν λόγω πλατφόρμα αναλύσεων δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες νίκης στους «πράσινους», με τον Παναθηναϊκό προηγείται με ποσοστό νίκης 52%, ενώ η Καϊράτ Αλμάτι 24%. Το 24% που απομένει αποδίδεται στην πιθανή ισοπαλία.