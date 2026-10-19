ΠΑΟΚ: Μπήκε σε ρυθμούς ΟΦΗ με Ντεσπόντοφ, παραμένει εκτός ο Πέλκας

Ο ΠΑΟΚ άρχισε την προετοιμασία του για το Ηράκλειο, με τον Ντεσπόντοφ να συμμετέχει σε μέρος της προπόνησης και τον Πέλκα να συνεχίζει τη θεραπεία του.

Η νίκη επί του Ηρακλή ανήκει στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, που από τη Δευτέρα (19/10) στρέφει την προσοχή του στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής (25/10) με τον ΟΦΗ.

Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στη Νέα Μεσημβρία, με τον Αλέσιο Λίσι να βλέπει τον Κίριλ Ντεσπόντοφ να ακολουθεί μέρος του κανονικού προγράμματος, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Αντίθετα, ο Δημήτρης Πέλκας παραμένει εκτός ομαδικών προπονήσεων, συνεχίζοντας το πρόγραμμα θεραπείας του.

Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στο ντέρμπι με τον Ηρακλή ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κατοχή της μπάλας και στα τελειώματα, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη της Τούμπας, αναζητώντας παράλληλα βελτίωση στην αγωνιστική του εικόνα ενόψει της αναμέτρησης στο Ηράκλειο.