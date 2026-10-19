Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ευχήθηκε περαστικά στον Αζεντίν Ουναϊ.

Στον Παναθηναϊκό επικρατεί σοκ για τον σοβαρό τραυματισμό του Αζεντίν Ουναϊ.

Η ΠΑΕ με ανάρτησή στα social media χαρακτήρισε «μάγο» τον 26χρονο διεθνή Μαροκινό μεσοεπιθετικό και του επισήμανε τη στήριξή της. «Είμαστε μαζί σου. Θα σε δούμε σύντομα μάγε», έγραψε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον Ουναϊ, που θα γυρίσει με το νέο έτος μετά τη βαριά θλάση που υπέστη στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης.

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού για Ουναϊ



