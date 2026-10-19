Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι του στη League Phase του Conference League με αντίπαλο την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν, την ερχόμενη Πέμπτη στις 17:30.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει φυσικά τον τραυματία Αζεντίν Ουναϊ, ο οποίος θα γυρίσει με το νέο έτος στις υποχρεώσεις της ομάδας, αλλά και τον Βίκτορ Κρίστιανσεν, που κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί εξαιτίας ενός μικροτραυματισμού.

Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε ν' αντικαταστήσει τον Ουναϊ με τον Τσιριβέγια στην ευρωπαϊκή λίστα, όπως έχει δικαίωμα (σ.σ. τον Σαλάχ-Εντίν δεν γινόταν να τον δηλώσει, γιατί αποκτήθηκε μετά την ανακοίνωση της λίστας). Γι' αυτό και ο Γάλλος χαφ μπήκε στην αποστολή.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ και η αποστολή:

«Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ξεκίνησε την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην Καϊράτ.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στη χθεσινή αναμέτρηση με τον Astera Aktor έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.

Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχώρησει το πρωί της Τρίτης για το Καζακστάν. Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ, Νεμπής».