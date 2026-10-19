Ο Αζεντίν Ουναϊ θα λείψει στα υπόλοιπα πέντε ματς του Conference League, ενώ θα χάσει κι αρκετά ντέρμπι σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η ζημιά για τον Παναθηναϊκό είναι μεγάλη. Το τριφύλλι θα πρέπει να ζήσει για σχεδόν 2,5 μήνες χωρίς την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, τον πιο επιδραστικό του παίκτη, τον Αζεντίν Ουναϊ.

Ο 26χρονος (19/4/00) διεθνής Μαροκινός μεσοεπιθετικός υπέστη θλάση βαριάς μορφής στον δεξιό δικέφαλο, όπως έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε σήμερα. Έτσι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν και οι πράσινοι, η επιστροφή του υπολογίζεται στις αρχές του 2027! Ανάλογα με το πως θα ανταποκριθεί στις θεραπείες.

Σε κάθε περίπτωση, ο Ουναϊ θα μείνει εκτός για τα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο Conference League. Δηλαδή, δεν θ' αγωνιστεί ξανά στη League Phase και θα είναι διαθέσιμος είτε στα playoffs είτε στη φάση των «16», ανάλογα το τι πορεία θα έχει ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση.

Στην Ελλάδα ο Ουναϊ επίσης θα χάσει σημαντικά ματς. Θα είναι εκτός στο Κύπελλο με τον Άρη, αλλά και με τον Ολυμπιακό στις 2/12. Αλλά αυτά είναι για μία διοργάνωση, που ο Παναθηναϊκός δεδομένα θα συνεχίσει και απλά θα επιδιώξει να αποφύγει τα playoffs και να έχει πλεονέκτημα έδρας.

Το σημαντικό είναι ότι θα λείψει σε δύο ντέρμπι με ΑΕΚ εντός και ΠΑΟΚ εκτός για το πρωτάθλημα, που είναι και ο μεγάλος στόχος. Το σίγουρο είναι ότι ο τραυματισμός του αποτελεί μεγάλη ζημιά, διότι και το διάστημα απουσίας θα είναι μεγάλο και δεν θα είναι εύκολο να επιστρέψει ένας παίκτης στο 100% έπειτα από σχεδόν 2,5 μήνες απουσίας. Ο Ουναϊ φυσικά θα είναι παρών στην τελική ευθεία, εκεί όπου θα κριθούν τα πάντα σε όλες τις διοργανώσεις.

Τα ματς που χάνει ο Ουναΐ

Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός (22/10)

Βόλος - Παναθηναϊκός (25/10)

Παναθηναϊκός - Άρης (28/10-Κύπελλο)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ (01/11)

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας (05/11)

Ηρακλής - Παναθηναϊκός (08/11)

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ (22/11)

Νόρτζελαντ - Παναθηναϊκός (26/11)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (29/11)

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (02/12-Κύπελλο)

Παναθηναϊκός - Άρης (06/12)

Φράιμπουργκ - Παναθηναϊκός (10/12)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (13/12)

Παναθηναϊκός - Μπράιτον (17/12)

Παναθηναϊκός - Ηρακλής (20/12)

Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός (10/01)*

ΟΦΗ - Παναθηναϊκός (16/01)

Παναθηναϊκός - Ατρόμητος (23/01)

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (30/01)

Άρης - Παναθηναϊκός (06/02)

*Ανάλογα το πως θα εξελιχθεί η αποθεραπεία.