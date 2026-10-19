Όπως φαίνεται από την τηλεοπτική κάλυψη ο διαιτητής Φωτιάς εξήγησε στον Μάρκες πως ο Σουρλής έβαλε και τα δυο χέρια του στον Κένι και γι' αυτό ακύρωσε το γκολ που θα ήταν το 2-0 του Ηρακλή κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Σοβαρά παράπονα στον Ηρακλή για τη διαιτησία των Φωτιά και Κουκούλα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο οποίο ο πρώτος πήγε τρεις φορές για on-field review έπειτα από ειδοποίηση του VAR.

Μια από τις φάσεις που σήκωσαν κουβέντα ήταν το ακυρωθέν γκολ του Μάρκες, το οποίο θα ήταν για το 0-2. Ο διαιτητής Φωτιάς μετά την εξέταση της φάσης εξήγησε στον σκόρερ του Γηραιού πως είδε πως ο Σουρλής εμπόδισε και με τα δύο χέρια τον Κένι από το να διεκδικήσει την μπάλα στην εναέρια μονομαχία, πριν εκείνη φτάσει σε αυτόν.

Θυμίζουμε πως δευτερόλεπτα μετά την ακύρωση του γκολ για το 0-2 έγινε το 1-1 από πλευράς ΠΑΟΚ.