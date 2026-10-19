Ο βοηθός του Βάλτερ Ματσάρι, Εουτζένιο Σένα, έκανε δηλώσεις και στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή.

Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν πήγε ούτε στη συνέντευξη Τύπου και φαίνεται ότι τη Δευτέρα θα έχει μία συνάντηση με τη διοίκηση που θα κρίνει την συνέχειά του στον πάγκο του Ηρακλή. Ο Εουτζένιο Σένα, βοηθός του Ματσάρι, είπε ανάμεσα στα άλλα πώς «θα αποφασίσουμε για τα επόμενα βήματά μας. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δεν θα δεχθούμε ερωτήσεις».

