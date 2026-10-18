Μπάνζα: «Αυτές οι νίκες μας χτίζουν χαρακτήρα»

Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, Σίμον Μπάνζα μιλώντας μετά το 2-1 επί του Ηρακλή ανέφερε πως αυτές οι νίκες χτίζουν χαρακτήρα για την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ματς με τον Ηρακλή κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 παίρνοντας ένα σημαντικό τρίποντο. Μετά το τέλος του αγώνα, ο επιθετικός των «ασπρόμαυρων», Σίμον Μπάνζα που είχε κάνει το 1-1, μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Ευχαριστούμε τους οπαδούς μας, μας στήριξαν, παλέψαμε για αυτούς.

Σκόραρα και ήταν πολύ όμορφο. Το γκολ αυτό ήταν για την ομάδα. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη μετά το αποτέλεσμα που είχαμε με την Καλαμάτα.

Νιώθω ολοένα και καλύτερα, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου για την προσπάθεια που κάνουν να φτάσουμε την ομάδα εκεί που πρέπει.

Έπρεπε να ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους και δεχτήκαμε το γκολ. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, αλλά δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι, έγιναν οι αλλαγές και πήραμε τη νίκη. Σε αυτό το σημείο της σεζόν μετράνε οι τρεις βαθμοί.

Είμαστε πολύ καλά στην ομάδα, αυτές οι νίκες μας χτίζουν τον χαρακτήρα. Νιώθω καλά που βρίσκομαι εδώ».

Για το γεγονός ότι δεν πανηγύρισε όπως συνηθίζει κάνοντας τον.. Joker: «Την επόμενη φορά, στο επόμενο γκολ θα τον κάνω. Ο πανηγυρισμός είναι από τον χαρακτήρα της ταινίας. Έχει να κάνει και με τον τρόπο ζωής μου. Και στις πιο δύσκολες στιγμές να βρίσκεις το κουράγιο να χαμογελάς».