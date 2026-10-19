Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνεχίζει να οδηγεί τον ΠΑΟΚ, με τεράστια επιρροή στο παιχνίδι του, την ώρα που το συμβόλαιό του πλησιάζει στη λήξη του. Ποια είναι η στάση των «ασπρόμαυρων».

Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στον Ηρακλή. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανέλαβε να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση. Δύο σέντρες, δύο ασίστ, δύο γκολ και μια ανατροπή που είχε την υπογραφή του Σέρβου αρχηγού.

Μετά την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο «Ζίλε» είναι ο πιο επιδραστικός ποδοσφαιριστής του «Δικεφάλου». Ο παίκτης που θα ζητήσει την μπάλα στα δύσκολα, που θα παλέψει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται στην καλύτερη μέρα του.

Στα 30 του, διανύει την έβδομη σεζόν στην Τούμπα, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι. Και όσο οι εμφανίσεις του επιβεβαιώνουν την αξία του, τόσο η συζήτηση για το μέλλον του αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το συμβόλαιο και η στάση του ΠΑΟΚ

Το συμβόλαιο του διεθνούς Σέρβου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και η εκκρεμότητα της ανανέωσής του άρχισε ήδη να απασχολεί τα ΜΜΕ της πατρίδας του. Η Mozzart αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποχώρησής του ως ελεύθερου από τη Θεσσαλονίκη.

Στη Μικράς Ασίας, πάντως, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο δημοσίευμα. Η πρόθεση είναι να παραμείνει ο αρχηγός στην Τούμπα, χωρίς ακόμη οι δύο πλευρές να έχουν μπει στην οικονομική συζήτηση. «Όταν έρθει η ώρα, θα μπούμε και στα νούμερα που θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν», λέγεται χαρακτηριστικά.

Το ζητούμενο, προς το παρόν, είναι να παραμείνει ο Ζίβκοβιτς συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Η σημασία του για την ομάδα αποτυπώνεται άλλωστε και στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο προπονητής του.

Η αλλαγή στο ΟΑΚΑ και η απάντηση στο γήπεδο

Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ο Λίσι αντικατέστησε τον Ζίβκοβιτς στο ημίχρονο, επιλέγοντας τον νεαρό Χατσίδη σε μια αναμέτρηση όπου ο ΠΑΟΚ βρισκόταν πίσω στο σκορ και αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο.

Η απόφαση προκάλεσε συζητήσεις, αλλά ο Σέρβος απάντησε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, απέναντι στον Άρη στην Τούμπα, όπου ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου.

«Μίλησα αρκετές φορές με τον Ζίβκοβιτς, είναι πολύ σημαντικός στα αποδυτήρια και πολύ έξυπνος. Είναι ένας χαρακτήρας ανταγωνιστικός, όπως ο Μπούντιμιρ που είχα στην Οσασούνα. Αγαπώ αυτού του είδους τους παίκτες. Προπονούνται σκληρά και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν», είχε εξηγήσει ο Λίσι.

Ο Ιταλός χαρακτήρισε την αντικατάσταση στο ΟΑΚΑ τακτική επιλογή και παραδέχθηκε ότι μπορεί και ο ίδιος να κάνει λάθη. «Ένας αρχηγός και έξυπνος παίκτης ξέρει πώς να αντιδράσει και ο Ζίβκοβιτς επέλεξε τον σωστό τρόπο. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε».

Μετά τις δύο ασίστ απέναντι στον Ηρακλή, ο Λίσι τον αποκάλεσε ξανά «φανταστικό ποδοσφαιριστή».

Ο «Mr. Ασίστ» και τα ιστορικά ρεκόρ

Ο Ζίβκοβιτς διανύει την έβδομη σεζόν του στον ΠΑΟΚ, έχοντας φτάσει στη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο του 2020 από την Μπενφίκα. Η φετινή του παρουσία επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του: τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 12 παιχνίδια, με άμεση συμμετοχή σε οκτώ από τα 26 γκολ των «ασπρόμαυρων».

Στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, εκτός από τις δύο ασίστ -«για 10η φορά ολοκλήρωσε ένα ματς έχοντας 2 ασίστ», σύμφωνα με την «Ασπρόμαυρη Βίβλο»- κατέγραψε πέντε πάσες-κλειδιά. Με τις δύο τελευταίες τελικές μεταβιβάσεις έφτασε τις 74 ασίστ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, τις περισσότερες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία του συλλόγου.

Παράλληλα, έφτασε τις 288 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας τον Νέτο Γκουερίνο (287) και ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση των ξένων ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Μπροστά του βρίσκεται μόνο ο Αντρέ Βιεϊρίνια με 344.

Ο Σέρβος είναι δεύτερος και στη λίστα των ξένων σκόρερ του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, με 70 γκολ, πίσω από τα 80 του Γκουερίνο.

Οι αριθμοί δείχνουν το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην Τούμπα. Οι φετινές εμφανίσεις του εξηγούν γιατί παραμένει τόσο σημαντικός για το παρόν της ομάδας. Και η εκκρεμότητα του συμβολαίου του είναι ένα ζήτημα που ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να διαχειριστεί μέσα στους επόμενους μήνες.