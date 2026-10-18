Αμέσως μετά την λήξη του ματς «ροντέο» της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή, στους λογαριασμούς των social media του Γηραιού, αναρτήθηκε φωτογραφία που ανέφερε «80 11 17». Το Gazzetta εξηγεί τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί.

Στον Ηρακλή θέλησαν με αυτό τον... ξεχωριστό τρόπο να εκφράσουν τα παράπονα τους για την διαιτησία του Βασίλη Φωτιά και της ομάδας VAR. Τι σημαίνει όμως το «80 11 17»; Πρόκειται για τις τρεις χρονιές που ο Γηραιός υποβιβάστηκε από την Ά Εθνική στην αμέσως πιο κάτω κατηγορία, όχι όμως για λόγους αγωνιστικούς.

Συγκεκριμένα:

-1980: Ήταν ο πρώτος υποβιβασμός στην ιστορία του Ηρακλή και αφορούσε την υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας του αμυντικού του ΠΑΟΚ, Φιλώτα Πέλλιου σε αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας. Μήνες μετά την απόφαση για υποβιβασμό, ο Γηραιός δικαιώθηκε από τα πολιτικά δικαστήρια, αλλά η σεζόν είχε ήδη αρχίσει και η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ήδη αγωνιστεί στη Β' Εθνική.

Για την ιστορία στο πρώτο ματς της Τούμπας, ο Ηρακλής επικράτησε του Δικεφάλου του Βορρά με 1-0 με σκόρερ τον Γιώργο Ορφανίδη. Στη ρεβάνς του Καυτανζογλείο το 1-1 (Καλαμπάκας – Δαμανάκης) έδωσε στον Ηρακλή την πρόκριση στον τελικό του Κυπελλου Ελλάδος. Παρά την υπόθεση δωροδοκίας και της μετέπειτα τιμωρίας ο «Ηρα» αγωνίστηκε κανονικά στον τελικό όπου γνώρισε βαριά ήττα από την Καστοριά με 5-2!

-2011: Στο τέλος της σεζόν 2010-11 ο Ηρακλής τερμάτισε στην 11η θέση και εξασφάλισε την αγωνιστική παραμονή. Εν συνεχεία υποβιβάστηκε αρχικά στη δεύτερη κατηγορία λόγω μη εξασφάλισης αδειοδότησης, κατάθεσης πλαστής ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας. H περιπέτεια μόλις είχε αρχίσει για τους «μπλε» της Θεσσαλονίκης καθώς λόγω της άρνησης να αγωνιστεί στη Football League, η ομάδα οδηγήθηκε τελικά στην ερασιτεχνική Δ' Εθνική για τη σεζόν 2011–2012. Μέγας κερδισμένος από την υπόθεση αυτή ήταν ο Αστέρας Τρίπολης, που αν και αρχικά υποβιβάστηκε μαζί με Λάρισα και Πανσερραϊκό, εν συνέχεια παρέμεινε στην κατηγορία.

-2017: Ο Ηρακλής κατέλαβε τη 12η θέση στο πρωτάθλημα και πανηγύρισε την παραμονή. Όμως για άλλη μια φορά η συνέχεια ήταν διαφορετική στις δικαστικές αίθουσες και στις επιτροπές. Συγκεκριμένα η Super League αποφάσισε τον υποβιβασμό του λόγω οικονομικών κριτηρίων (μη αδειοδότηση). Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα δεν επέτρεψαν στον Ηρακλή να δηλώσει συμμετοχή στη Football League και υποβιβάστηκε απευθείας στην Γ' Εθνική. Στην προκειμένη περίπτωση το όφελος από τον υποβιβασμό του Ηρακλή... εξαργύρωσε ο Λεβαδειακός που έμεινε στη Superleague.