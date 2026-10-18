Κηφισιά Tutu Deals - Άρης: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Άρης τα βρήκε δύσκολα κόντρα στη μαχητική Κηφισιά Tutu Deals, η οποία όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της και εν τέλει πήρε τη νίκη με 2-1, κόντρα στη ροή του ματς.
Στο 26ο λεπτό ο Γκαρέ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, η μπάλα στο απλωμένο χέρι του Ζολιμπουά και ο Φώτης Νταούλας έδωσε πέναλτι. Ο Μπρούμα ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ραμίρεζ έπεσε σωστά και απέκρουσε.
Μετά από εξέταση της φάσης για περίπου 2 λεπτά η VAR Ελένη Αντωνίου ενημέρωσε τον διαιτητή πως πρέπει να δοθεί επανάληψη και ο Μπρούμα αυτή τη φορά κατάφερε να κάνει το 1-0.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε το γκολ που άξιζε στο 53ο λεπτό με το υπέροχο εκτός περιοχής πλασέ του Σαγκάλ. Τελικά η Κηφισιά Tutu Deals δεν βρήκε το γκολ της ανατροπής και το «πλήρωσε» στο 89', όταν από ενέργεια του Μιρ η μπάλα έφτασε στον Γκαρέ, ο οποίος πλάσαρε για το 1-2.
Τα highlights του Κηφισιά Tutu Deals - Άρης
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