Οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη επί του Άρη.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη νίκη επί του Άρη, μίλησε για τον Ελμίν Ραστόντερ, αλλά και τις αλλαγές που έκανε στην ενδεκάδα εν όψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Κυριακή.

«Είχαμε έναν δύσκολο αντίπαλο που ήταν σε καλή κατάσταση. Έπρεπε να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη. Ο Έλμιν σκόραρε ξανά, είναι παίκτης που δουλεύει σκληρά και είμαι χαρούμενος για τη νίκη», σχολίασε αρχικά ο Νίστρουπ κι όταν ρωτήθηκε για το rotation που επιχείρησε πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ, απάντησε:

«Είναι σημαντικό ότι νικήσαμε και σε μέρα που δεν αποδώσαμε πολύ καλά, αν και στο πρώτο μισάωρο ήμασταν καλοί. Νικήσαμε, όμως, έχουμε ένα σημαντικό ματς μπροστά και θέλαμε και να δώσουμε ευκαιρία σε ορισμένα παιδιά που δεν έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής να δείξουν πόσο καλοί είναι».