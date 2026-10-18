Ο Παναθηναϊκός άγγιξε τα 6 xGoals κόντρα στον Αστέρα!

Ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον Αστέρα Aktor. Με πρωταγωνιστή τον Ιμράν Λούζα, ο οποίος είχε ένα γκολ και δύο ασίστ και τους Ντε Φράι, Ντέσερς, Καλάμπρια, Τεττέη να σκοράρουν τα υπόλοιπα, διέλυσε τους Αρκάδες με 5-1.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης δείχνουν και το πόσο γεμάτη εμφάνιση έκανε το τριφύλλι, ικανοποιώντας τους οπαδούς του που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός είχε 27 τελικές, έναντι 5 των φιλοξενούμενων και τα Expected Goals ήταν 5,72 για την ομάδα του Νίστρουπ και 0,85 για τους Αρκάδες.. Δηλαδή κι ένα σκορ 6-1 θα ήταν λογικό, σύμφωνα με τις φάσεις.

Οι πράσινοι είχαν 8 μεγάλες ευκαιρίες και 3 καταγράφηκαν για τον Αστέρα. Τα κόρνερ ήταν 9-1 και οι πάσες ήταν 631 για τον Παναθηναϊκό και 248 για την Τρίπολη, με την κατοχή να είναι 72%-28%.



