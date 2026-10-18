Νίστρουπ: «Γι' αυτό βγήκε αλλαγή ο Λιβάι, ίσως η καλή θέση του Ταμπόρδα είναι κοντά στο φορ»
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εμφάνιση της ομάδας του κόντρα στον Αστέρα Aktor, τον οποίο και νίκησε με το εντυπωσιακό 5-1, όμως δεν έκρυψε την ανησυχία του για τους τραυματισμούς των Ουναΐ και Γιάγκουσιτς τονίζοντας όμως πως το «τριφύλλι» έχει λύσεις για να ανταπεξέλθει.
Μάλιστα, εξήγησε πως ίσως μία λύση για τη θέση αυτή να είναι και ο Ταμπόρδα, ο οποίος μπορεί να είναι εξαιρετικός για να παίζει κοντά στο φορ.
Αναφέρθηκε και στην αλλαγή του Λιβάι Γκαρσία, η οποία έγινε για λόγους διαχείρισης, αφού προέρχεται από έναν μυϊκό τραυματισμό και γι' αυτό, σύμφωνα και με τα όσα συζήτησε με τον προπονητή φυσικής κατάστασης, έπρεπε να προστατευτεί.
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