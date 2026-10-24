Αντωνόπουλος: «Αλλο ένα παιχνίδι που το VAR μας στερεί γκολ»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με τον Λεβαδειακό.

O Αστέρας ΑΚΤΟR δεν κατάφερε να βρει το γκολ κι έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με τον για 8η διαδοχική αγωνιστική... άσφαιρο Λεβαδειακό. Στην τελευταία φάση του αγώνα ο Καλτσάς έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι και ο Γιώργος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην κάμερα της NOVA για την παρέμβαση του VAR.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

Για το θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο: «Πριν μιλήσω για το παιχνίδι, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τη συμπαράστασή μου στους ανθρώπους που δίνουν τις πραγματικές μάχες μέσα στα νοσοκομεία, γιατί οι πραγματικές μάχες είναι εκεί. Και να δώσω και συγχαρητήρια στον Αστέρα για την πρωτοβουλία που πήρε.

Οσον αφορά το παιχνίδι, άλλο ένα ματς θρίλερ, κλειστό ματς θα έλεγα το περιμέναμε και με βάση το σχηματισμό του αντιπάλου. Περιμέναμε να βρούμε τις ευκαιρίες μας. Βρήκαμε μία στο πρώτο ημίχρονο και μία στο δεύτερο στο τέλος. Δυστυχώς δεν μας έκανε το χατίρι το VAR. Αλλο ένα παιχνίδι που το VAR μας στερεί κάποια γκολ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό. Συνεχίζουμε».

Για το τι έμαθε ο Αστέρας σήμερα: «Εμαθε ότι σε ματς που είναι κλειστά και όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες θα πρέπει τη μισή ευκαιρία που θα κάνει να την εκμεταλλευτεί. Αλλά δεν έχω παράπονα από τα παιδιά, πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε».