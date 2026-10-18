Οι επιλογές που έκανε ο Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Aktor.

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα Aktor στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Superleague, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να κάνει λιγοστές αλλαγές ως αναμενόταν.

Ο Δανός τεχνικός διατήρησε τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, με τον Ισπανό να συνεχίζει να είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει το απόλυτο σε όλες τις διοργανώσεις. Στο κέντρο της άμυνας θα βρεθούν ξανά οι Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι, στο δεξί άκρο ο Καλάμπρια ενώ στο αριστερό θα ξεκινήσει ο Σαλάχ-Εντίν αντί του Κυριακόπουλου.

Στη μεσαία γραμμή ο Λούζα θα πάρει τη θέση του τιμωρημένου Καμαρά δίπλα στον Κάνγκουα. Μπροστά τους θα είναι ο Ουναΐ, έχοντας δεξιά του τον Λιβάι Γκαρσία, αριστερά τον Αντίνο και στην κορυφή τον Ντέσερς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη, Ραστόντερ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Καλάμπρια, Σαλάχ-Εντίν, Λούζα, Κάνγκουα, Ουναΐ, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Ντέσερς.