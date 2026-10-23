Ο Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται να υποβληθεί σε νέα εξέταση τις επόμενες μέρες για να υπάρξει καλύτερη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος ώστε να παρθεί η απόφαση για την αντιμετώπισή του.

Σε νέα μαγνητική θα υποβληθεί σύντομα ο Αζεντίν Ουναΐ, η οποία ήταν προγραμματισμένη εξ' αρχής.

Ο λόγος αυτής της νέας εξέτασης ήταν να υπάρξει μια πιο ακριβής εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος που έχει αποκομίσει ο Μαροκινός επιθετικός μέσος από το παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor, το οποίο θα τον κρατήσει εκτός τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Γενάρη, μιας τώρα θα έχει υποχωρήσει περισσότερο το αιμάτωμα που υπάρχει στην περιοχή.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα αυτής θα παρθεί η απόφαση για το πώς θα αντιμετωπιστεί και ο τραυματισμός του.