Ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από το στάδιο «Χρήστος Ευαγγελόπουλος», επικρατώντας με 5-0 εκτός έδρας των Σειρήνων Γρεβενών για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε το μεσημέρι της Κυριακής (18/10) στα Γρεβενά, για να αναμετρηθεί με τις ομώνυμες Σειρήνες, ωστόσο οι νεοφώτιστες δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν στην πίεση της ομάδας του Γιάννη Χαραλαμπίδη, η οποία έφυγε νικήτρια από το «Χρήστος Ευαγγελόπουλος» με σκορ 5-0.

Οι Πράσινες δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να επιβάλλουν τον ρυθμό τους και με το καλημέρα η Τζούρτζεβιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Στο 25' οι γηπεδούχες άγγιξαν την ισοφάριση, ωστόσο η Κατεργιανάκη ήταν εκεί για να πει «Όχι».

Ένα λεπτό αργότερα, η νεαρή επιθετικός βρήκε και πάλι το δρόμο για τα δίχτυα, σκοράροντας το δεύτερο προσωπικό της τέρμα και παράλληλα διπλασίασε το προβάδισμα για την ομάδα της. Στο 38' οι Σειρήνες απείλησαν και πάλι, ωστόσο η Ελληνίδα κίπερ ήταν για ακόμη μια φορά εκεί, πραγματοποιώντας μία τρομερή επέμβαση και κρατώντας ανέπαφη την εστία της, με τις δύο πλεύρες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με αυτό το 0-2.

Στο 48' η Κανέλου σκόραρε ένα πανέμορφο γκολ και με μία «βολίδα» εκτός περιοχής έκανε το 3-0. Στο 90' η Κωστοπούλου έγραψε το όνομα της στον πίνακα των σκόρερς για το 4-0 κόντρα στη νεοφώτιστη, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η Παπαδοπούλου διαμόρφωσε το τελικό 5-0, δίνοντας στην αναμέτρηση διαστάσεις θριάμβου.

Με τη νίκη του αυτή το «τριφύλλι» σκαρφάλωσε προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, έχοντας το απόλυτο 3/3, με εννέα βαθμούς και +10 στη διαφορά τερμάτων.

Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Κατεργιαννάκη, Νταρζάνου, Κανέλλου (62′ Στεργιούλη), Καρφόντα, Σέφερντ (72′ Καλοκαιρινού), Πέιου, Νάνου, Κωστοπούλου, Ντόμοντ (72 Πις), Πούλιου (64′ Σιαφαρίκα), Τζούρτζεβιτς (62′ Παπαδοπούλου).