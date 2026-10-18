Εξελίξεις για τη Νέα Τούμπα με ραντεβού στον Δήμο Θεσσαλονίκης και έρευνα στους φιλάθλους για την πρόσβαση στο γήπεδο .

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ για το πρότζεκτ του νέου γηπέδου, με τις διεργασίες να περνούν σε θεσμικό επίπεδο.

Αύριο Δευτέρα στις 15:00, είναι προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στα στελέχη του Δικεφάλου και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ θα παραβρεθούν στη συνάντηση θα δώσουν οι μηχανικοί και οι μελετητές που τρέχουν ήδη το έργο.

Στην ατζέντα της συζήτησης βρίσκονται ζητήματα για την πρόοδο του εγχειρήματος, όπως η κυκλοφοριακή μελέτη, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων , οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, καθώς και η πορεία παραλαβής των προμελετών.

Έρευνα και ερωτηματολόγια στους φιλάθλους απόψε στην Τούμπα



Παράλληλα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ περνάει και στο στάδιο της καταγραφής των αναγκών του κόσμου. Στο αποψινό ντέρμπι, έξω από τις θύρες της Τούμπας, εκπρόσωποι της ομάδας θα μοιράζουν ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση στους φιλάθλους που θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο.

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει αποκλειστικά στα ζητήματα πρόσβασης, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τους χώρους στάθμευσης. Στόχος είναι να χαρτογραφηθούν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ κατά την προσέλευσή τους, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη μέριμνα στον σχεδιασμό του νέου γηπέδου για μια άνετη και ανεμπόδιστη πρόσβαση.