Λίσι: «Το 4-4-2 ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό»

Οι ατάκες του Αλέσιο Λίσι μετά τον θρίαμβο του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ.

Ο Αλέσιο Λίσι είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος για τη σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ με 3-1, που έφερε τον Δικέφαλο του Βορρά τρίτο στη βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου.

Ο Ιταλός τεχνικός μετά το ματς δήλωσε στον Σπορ FM TV: «Θεωρώ ότι ακόμη και με τον ΟΦΗ η ομάδα επίσης έδειξε αντίδραση, η διαφορά είναι ότι σήμερα σκοράραμε ενώ στην Κρήτη όχι. Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη διάθεση και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελλο».

Για το 4-4-2: «Ήταν μία ιδέα που είχα εδώ και καιρό, αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και τώρα είμαστε κοντά σε αυτό.

Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος απ' όλα τα παιδιά του ρόστερ, σήμερα χρησιμοποιήθηκαν παιδιά που είχαν καιρό να παίξουν και ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και αυτό είναι αποτέλεσμα του πόσο προπονούμαστε μέσα στην ομάδα».