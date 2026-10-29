Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έκανε στην Τούμπα αυτό που συνηθίζει πάντα μετά από κάθε παιχνίδι χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως ένταση με τον Γιώργο Σαββίδη.

Μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στην Τούμπα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο για να χαιρετήσει τους παίκτες της ΑΕΚ, είχε έναν διάλογο με τον Γιώργο Σαββίδη καθώς κατευθύνονταν προς τη φυσούνα.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έκανε στην Τούμπα αυτό που συνηθίζει πάντα μετά τα παιχνίδια. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο για να μιλήσει με τους παίκτες της Ένωσης και έπειτα αποχωρεί.

Αυτό έπραξε και μετά το τέλος του αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ενώ δεν υπήρξε καμία απολύτως ένταση με τον Γιώργο Σαββίδη ούτε εντός αγωνιστικού χώρου, ούτε στη φυσούνα.

Οι δυο τους είχαν έναν διάλογο, με τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης να κάνει ό,τι συνήθως, φορώντας το κιτρινόμαυρο κασκόλ, και αποχωρώντας χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό.