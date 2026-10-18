Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Με 7 αλλαγές η ενδεκάδα του Ιμανόλ
O Oλυμπιακός λίγες μέρες μετά το θρίαμβο επί της Μαρσέιγ θα φιλοξενηθεί από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για την 7η αγωνιστική της Super League. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κόντρα στον Τίτορμο προχώρησε σε 7 αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα.
Oι Πειραιώτες θα παραταχθούν σε διάταξη 4-2-3-1. O Ορτέγκα θα είναι στην εστία, με τους Πέντερσεν, Ρέτσο, Πιρόλα και Τικνιζιάν μπροστά του. Φρόιλερ - Πουέρτα δίδυμο στα χαφ και η τριπλέτα Ρόκα, Σα, Φορτούνης πίσω από τον Μάριους.
Σε σχέση με το «Βελοντρόμ» εκτός είναι ο τιμωρημένος Σάλιακας και στον πάγκο οι Μπρούνο, Έσε, Τσικίνιο, Σίλβα, Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ, με τους Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Ρόκα, Σα, Φορτούνη και Μάριους να παίρνουν τις θέσεις τους.
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα - Πέντερσεν, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν - Φρόιλερ, Πουέρτα - Ρόκα, Σα, Φορτούνης - Μάριους
Στον πάγκο για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ: Πόποβιτς, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Σίλβα, Τσικίνιο, Έσε, Γκονσάλες, Μπρούνο, Κλέιτον.
Η σύνθεση του Παναιτωλικού: Ξενόπουλος - Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε - Θυμιάνης, Εστεμπάν, Μπάσι - Οπόκου, Τζενεπό, Μεχία
Στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου ειναι οι: Ξενόπουλος, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Μανρίκε, Θυμιάνης, Εστέμπαν, Μπάσι, Οπόκου, Τζενεπό, Μεχία.
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