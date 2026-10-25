Ολυμπιακός - Καλαμάτα: Τα γκολ των Μάριους και Μπέιλι για το 5-0
Μετά το χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα, σειρά στο Φάληρο πήρε ο Μάριους στο 74' γράφοντας το 4-0 για τον Ολυμπιακό επί της Καλαμάτας.
Ο Πέντερσεν σέντραρε και ο Μάριους πετάχτηκε και με πλασέ έστειλε για τέταρτη φορά την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ ως παίκτης των ερυθρόλευκων.
Στο 80' ο Μάριους σκόραρε ξανά μετά από κάθετη του Μπέιλι, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο φορ των Πειραιωτών ήταν σε θέση οφσάιντ.
Στο 85' ο Ολυμπιακός σημείωσε και πέμπτο τέρμα με ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ του Μπέιλι, ο οποίος επίσης σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.