Στο 74' ο Ολυμπιακός ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 επί της Καλαμάτας με σκόρερ τον Μάριους και στο 85' ο Μπέιλι έγραψε το τελικό 5-0. Αμφότεροι σκόραραν για πρώτη φορά με τους ερυθρόλευκους.

Μετά το χατ-τρικ του Ζότα Σίλβα, σειρά στο Φάληρο πήρε ο Μάριους στο 74' γράφοντας το 4-0 για τον Ολυμπιακό επί της Καλαμάτας.

Ο Πέντερσεν σέντραρε και ο Μάριους πετάχτηκε και με πλασέ έστειλε για τέταρτη φορά την μπάλα στα δίχτυα, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ ως παίκτης των ερυθρόλευκων.

Στο 80' ο Μάριους σκόραρε ξανά μετά από κάθετη του Μπέιλι, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε καθώς ο φορ των Πειραιωτών ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 85' ο Ολυμπιακός σημείωσε και πέμπτο τέρμα με ωραία ατομική ενέργεια και πλασέ του Μπέιλι, ο οποίος επίσης σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού διαμορφώνοντας το τελικό 5-0.



