Στο τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την Αργεντινή υπήρξε και μία... ελληνική παρουσία. Ο στόπερ του Ηρακλή και διεθνής με τη Μπενίν, Γιόχαν Ρος μοιράστηκε στο Gazzetta όσα έζησε σε εκείνο το ιστορικό βράδυ.

Με δάκρυα στα μάτια και ένα... κόμπο στο στομάχι, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο είδε για τελευταία φορά τον Λιονέλ Μέσι με το εθνόσημο στο στήθος και άπαντες προετοιμάζονται για τη στιγμή που θα έρθει το οριστικό τέλος εποχής για έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πάτησαν στα γήπεδα του κόσμου.

Ο Αργεντινός σταρ έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά σε σχεδόν 85 χιλιάδες κόσμο και κόντρα στην Μπενίν όπου με δύο ασίστ και ένα γκολ, υπέγραψε τη φιλική νίκη με 3-0 και έδωσε έναν ευχάριστο επίλογο στην σπουδαία του πορεία στα γήπεδα με την εθνική ομάδα.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι βέβαια υπήρχε και... ελληνικό άρωμα καθώς στην ομάδα της Μπενίν αγωνίζεται ένας ποδοσφαιριστής που αποτελεί βασικό στέλεχος ομάδας στη Superleague και ο λόγος για τον Γιόχαν Ρος.

Ο 29χρονος στόπερ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ηρακλή και αποτελεί το βασικό στέλεχος στο κέντρο της άμυνας του Γηραιού στην επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια έχοντας τέσσερις συμμετοχές μέχρι στιγμής.

Στην 31η παρουσία του με το εθνόσημο της χώρας του, ο Ρος έγινε ένας από τους πρωταγωνιστές που αντιμετώπισαν τον Μέσι στο «Last Dance» και ο ίδιος άνοιξε την καρδιά του στο Gazzetta για να μοιραστεί αυτή τη σπουδαία βραδιά.

Ποια είναι η πιο δυνατή ανάμνηση που έχεις από το παιχνίδι;

«Η καλύτερη στιγμή του αγώνα ήταν η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στους Αργεντινούς παίκτες και η πρώτη επαφή με την ατμόσφαιρα στο στάδιο. Ήταν κάτι το απόλυτα απίστευτο. Ο θόρυβος ήταν ασύλληπτος και όλη η εμπειρία ήταν πραγματικά εξαιρετική. Ήταν κάτι μαγικό, κάτι το ξεχωριστό που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ».

Τι κατάλαβες για τον Λιονέλ Μέσι μέσα από αυτό το παιχνίδι και από την ατμόσφαιρα που υπήρχε;

«Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν απλά τρελή. Μπορούσες να νιώσεις ότι ο κόσμος βρισκόταν εκεί για να γιορτάσει κάτι πολύ ιδιαίτερο: το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέσι με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όλοι ήταν χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια αίσθηση θλίψης, καθώς γνώριζαν ότι ένας θρύλος του αθλήματος πλησίαζε στο τέλος της διαδρομής του με την Αργεντινή».

Πώς ήταν να τον έχεις αντίπαλο και τι δυσκολίες βρήκες απέναντι του;

«Για μένα, ήταν μεγάλη τιμή να αγωνιστώ απέναντι στην Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέσι. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό παίκτη και έναν πραγματικό θρύλο του ποδοσφαίρου. Όταν αναλογίζεσαι όλα όσα έχει πετύχει σε αυτό το άθλημα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τον θαυμάσεις. Δεν μπορείς παρά να εκτιμήσεις τις επιδόσεις του, την απίστευτη ποιότητά του ως ποδοσφαιριστής και όλα όσα έχει προσφέρει στο παιχνίδι. Το να μοιράζεσαι τον αγωνιστικό χώρο με έναν παίκτη σαν αυτόν αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία, που θα θυμάμαι για πάντα».

Υπήρχε κάτι αρνητικό; Γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά σχετικά με τη διαμονή σας.

«Το μόνο αρνητικό σημείο εντοπίστηκε ίσως στο τέλος του αγώνα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχαμε την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουμε ουσιαστικά με τους Αργεντινούς παίκτες. Δεν μπορέσαμε να ανταλλάξουμε φανέλες ή να μοιραστούμε στιγμές μαζί τους μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Επίσης, δεν αποκτήσαμε κάποιο απτό αναμνηστικό από τη συγκεκριμένη περίσταση. Φυσικά, έχουμε φωτογραφίες και βίντεο, και όλοι μας κρατάμε υπέροχες αναμνήσεις από εκείνη τη στιγμή, τις οποίες θα κουβαλάμε μαζί μας για όλη μας τη ζωή. Ωστόσο, θα ήταν ωραίο να είχαμε κάτι χειροπιαστό για να θυμόμαστε μια τόσο ξεχωριστή περίσταση.

Πιστεύω, επίσης, ότι θα ήταν μια ωραία κίνηση εκ μέρους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής αν μας προσέφεραν ένα μικρό ενθύμιο, είτε ως ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, είτε απλώς για να τιμήσουν έναν τόσο εξαιρετικό και ιστορικό αγώνα.

Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή, που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για πολύ καιρό. Το να παίξουμε εναντίον της Αργεντινής και να μοιραστούμε τον αγωνιστικό χώρο με τον Λιονέλ Μέσι ήταν τιμή, και πιστεύω ότι μια μικρή κίνηση από την ομοσπονδία θα είχε κάνει την εμπειρία ακόμα πιο αξιομνημόνευτη για εμάς».

Τι σήμαινε για το Μπενίν αυτό το ματς;

«Για το Μπενίν, αυτό το παιχνίδι σήμαινε πολλά. Ήταν μια ιστορική στιγμή για εμάς, κυρίως επειδή, απ’ όσο γνωρίζω, το Μπενίν δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν εθνική ομάδα από την αμερικανική ήπειρο.

Ήταν επίσης μια ευκαιρία να στρέψουμε τα φώτα της δημοσιότητας στη χώρα μας και να δείξουμε σε ανθρώπους που ίσως δεν γνωρίζουν πολλά για το Μπενίν ότι υπάρχουμε, ότι διαθέτουμε μια ποιοτική εθνική ομάδα και ότι έχουμε πολλά να προσφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι ανά τον κόσμο δεν γνωρίζουν καν πού βρίσκεται το Μπενίν, οπότε ένα τέτοιο παιχνίδι μάς προσφέρει τεράστια προβολή.

Πιστεύω ότι ο κόσμος στην Αργεντινή, καθώς και οι φίλαθλοι σε όλο τον πλανήτη, θα θυμούνται αυτή τη στιγμή για πολύ καιρό. Θα θυμούνται ότι το Μπενίν ήταν η ομάδα που αντιμετώπισε την Αργεντινή σε μια τόσο ξεχωριστή και ιστορική ημέρα. Ελπίζω αυτό να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να μάθουν για τη χώρα μας, να ανακαλύψουν τον πολιτισμό μας και να καταλάβουν τι είναι αυτό που κάνει το Μπενίν τόσο ιδιαίτερο.

Το Μπενίν είναι μια χώρα με ισχυρές αξίες, πλούσιο πολιτισμό και τόσα πολλά πράγματα που αξίζει να ανακαλύψει κανείς. Θα συνιστούσα ανεπιφύλακτα σε όποιον μπορεί να το επισκεφθεί. Είναι μια πανέμορφη χώρα και είμαι βέβαιος ότι όποιος αφιερώσει χρόνο για να την εξερευνήσει, δεν θα απογοητευτεί».

Πώς θα περιέγραφες στο μέλλον αυτό το ματς;

«Για εμάς, αυτό το παιχνίδι σήμαινε πολλά περισσότερα από ποδόσφαιρο. Ήταν μια ευκαιρία να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, να κάνουμε τους συμπατριώτες μας περήφανους και να δείξουμε στον κόσμο ότι το Μπενίν αξίζει να αναγνωριστεί στη διεθνή σκηνή».