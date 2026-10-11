Με γκολ των Νιζέ στο 69' και Κράινζ στο 72,' ο Ηρακλής, νίκησε 2-0 τον Λεβαδειακό που ακόμα δεν έχει σκοράρει στο πρωτάθλημα, έμεινε για πέμπτο παιχνίδι αήττητος κι έκανε βαθμολογικό άλμα.

Ο Ηρακλής γύρισε στο σπίτι του, το Καυτανζόγλειο για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League, έπειτα από τη σεζόν 2016-17. Ήταν Απρίλιος του 2017, όταν επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού. Ήταν και τα τελευταία του γκολ στη μεγάλη κατηγορία στο ιστορικό γήπεδο.

Για την έκτη αγωνιστική η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι ήρθε να συνδυάσει την επιστροφή στο γήπεδό της με μία νίκη. Κόντρα στον Λεβαδειακό, ο οποίος ήταν μαχητικός, αλλά έμεινε και πάλι άσφαιρος. Για έκτο σερί ματς, ενώ την περασμένη σεζόν είχε την καλύτερη επίθεση για μεγάλο διάστημα της σεζόν!

Ο Ηρακλής βρήκε τις στιγμές του με πρωταγωνιστές τους Νιζέ και Κράινζ (ο Αυστριακός μπήκε κι έδωσε ώθηση στον «γηραιό»), που πέτυχαν και τα γκολ, λύγισε 2-0 την ομάδα της Βοιωτίας κι έκανε βαθμολογικό άλμα, παραμένοντας αήττητος από το ματς της πρεμιέρας με την ΑΕΚ κι έπειτα. Το γκολ του Νιζέ ήταν το πρώτο στο Καυτανζόγλειο για τον Ηρακλή σ' επίπεδο Super League, έπειτα από 9,5 χρόνια!

Αντίθετα, ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην ουρά και ο Χαραλάμπους θα πρέπει να αλλάξει πολλά σ' επιθετικό και αμυντικό κομμάτι. Στη Θεσσαλονίκη η ομάδα του το πάλεψε, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις δικές της στιγμές.

Η διάταξη των ομάδων

Ο τεχνικός του Ηρακλή Βάλτερ Ματσάρι είχε τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα ήταν οι Βούρος, Πίνα, Ρος, δεξί φουλ μπακ ο Σόρια, αριστερό ο Νανού και στα χαφ οι Ραντόγια, Σουρλής. Οι Νίζε, Λόπεθ πλαισίωναν τον Μάρκες, ο οποίος ήταν στην κορυφή.

Ο προπονητής του Λεβαδειακού Ηλίας Χαραλάμπους ξεκίνησε τον Ελιάσι στο τέρμα, δεξί μπακ ήταν ο Πάντεα και αριστερό ο Βήχος. Στο κέντρο της άμυνας ήταν οι Πάνζο, Λιάγκας και στα χαφ οι Νίκας, Κωστή. Αριστερά στην επίθεση ήταν ο Εμμανουηλίδης, δεξιά ο Ούρσι και ο Βρακάς πίσω από τον Κόμπναν.

Δυνατό ξεκίνημα ο Ηρακλής

Στο Καυτανζόγλειο, όπου η βροχή έπεφτε με μεγάλη ένταση, ο Ηρακλής μπήκε πιο δυνατά στο ματς. Η πρώτη τελική ήταν στο 3' για τον Λεβαδειακό, όταν μακρινό σουτ του Εμμανουηλίδη κατέληξε στα χέρια του Αθανασιάδη. Στο 7' φοβερό φάουλ του Λόπεθ, απέκρουσε δύσκολα ο Ελιάσι και στο 10' οι γηπεδούχοι πλησίασαν το γκολ. Σέντρα του Σόρια από δεξιά, στο ύψος του πέναλτι έκανε το δεξί σουτ ο Μάρκες κι έστειλε τη μπάλα ένα μέτρο έξω από το δεξί δοκάρι. Στο 16' ωραία κομπίνα του Ηρακλή, αριστερό σουτ από όριο της μεγάλης περιοχής του Νιζέ, κόντραρε στον Πάνο κι έφυγε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ήταν άστοχο το σουτ του Ίβι Λόπεθ.

Σ' εκείνο το σημείο ο Λεβαδειακός ισορρόπησε. Στο 18' δεξί σουτ εκτός περιοχής του Βρακά, μπλόκαρε ο Αθανασιάδης και στο 21' οι Βοιωτοί άγγιξαν το 0-1. Μπαλιά του Βήχου, γύρισμα του Εμμανουηλίδη από αριστερά στο πέναλτι και ο Ούρσι έκανε κακό αριστερό πλασέ και η μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μακρινό σουτ του Κωστή με το δεξί έφυγε λίγο έξω από τη συμβολή των δοκαριών. Στο 39' σε αντεπίθεση του Λεβαδειακού, ο Βρακάς έδωσε στον Κόμπναν, αυτός έκανε το αριστερό σουτ εκτός περιοχής και μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Ο φορ του Λεβαδειακού στη φάση ένιωσε ενοχλήσεις κι έδωσε τη θέση του στον Οζέγκοβιτς.

Το ημίχρονο έκλεισε με ευκαιρία για τον Ηρακλή. Στο 44' πέντε μέτρα πίσω από το κέντρο πήρε τη μπάλα ο Βούρος κι ανενόχλητος έφτασε στη μεγάλη περιοχή κι έκανε το δεξί διαγώνιο σουτ με τη μπάλα να περνάει ξυστά από το δεξί δοκάρι!

Απείλησε ο Λεβαδειακός

Ο Ηρακλής ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Σαντέ Σίλβα να παίρνει τη θέση του Ίβι Λόπεθ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ στο ντεμπούτο του ένα λεπτό αργότερα πήρε κίτρινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα.

Στο 48' έγινε μία φοβερή φάση. Ο Βρακάς από τα 30 μέτρα έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ κι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Αθανασιάδης. Στην εξέλιξη του κόρνερ, αστόχησε σε αριστερό σουτ από το ύψος του πέναλτι ο Οζέγκοβιτς. Στο 51' δεξί μακρινό σουτ του Εμμανουηλίδη απέκρουσε δύσκολα ο Αθανασιάδης και στο 53' είχε νέα τελική ο Λεβαδειακός. Σέντρα του Πάντεα από δεξιά, κεφαλιά του Βρακά στο ύψος του πέναλτι έφυγε η μπάλα ένα μέτρο από το δεξί δοκάρι.

Γκολάρα ο Νιζέ!

Σε κάθετη μπαλιά, ο Μάρκες είδε τον Σαντέ Σίλβα και γύρισε, η μπάλα κόντραρε στον Πάνζο, πήρε ύψος και σκόραρε με κεφαλιά ο Πορτογάλος, αλλά ήταν σε οφσάιντ ο Μάρκες στη μπαλιά του Νιζέ.

Ο Ηρακλής άρχισε να ισορροπεί και καθοριστικό ρόλο στην πορεία έπαιξε η είσοδος του 27χρονου Αυστριακού μεσοεπιθετικού Μάρκο Κράινζ. Στο 59' σε κάθετη μπαλιά, ο Μάρκες είδε τον Σαντέ Σίλβα και γύρισε, η μπάλα κόντραρε στον Πάνζο, πήρε ύψος και σκόραρε με κεφαλιά ο Πορτογάλος, αλλά ήταν οφσάιντ ο Μάρκες στη μπαλιά του Νιζέ.

Στο 68', όμως, ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ. Μπαλιά του Σόρια στον Σαντέ Σίλβα, αυτός γύρισε από δεξιά, ο Νανού δεν μπόρεσε να εκτελέσει αό το ημικύκλιο, από τη μονομαχία Κωστή-Κράινζ η μπάλα στρώθηκε δεξιά στον Νιζέ και ο Βέλγος εξτρέμ με θαυμάσιο διαγώνιο αριστερό σουτ, έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι!

Το κλείδωσε ο Κράινζ!

Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Ηρακλής βρήκε και το 2-0 στο 72'. Ο Νιζέ έδωσε στον Σόρια, αυτός έβγαλε εξαιρετική σέντρα από δεξιά και ο Κράινζ με καρφωτή κεφαλιά στο κέντρο της άμυνας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

Ο νικητής είχε κριθεί και ο Λεβαδειακός απλά είχε μερικές στιγμές, αλλά όχι ουσία. Στο 84' σουτ του Μπαλντέ κατέληξε στα χέρια του Αθανασιάδη. Στο 89' ο Ηρακλής άγγιξε το 3-0. Εξαιρετική ενέργεια του Σίλβα και δεξί σουτ του Πορτογάλου, αλλά απέκρουσε με το δεξί πόδι ο Ελιάσι.

MVP: Ο Νιζέ με ένα τρομερό σουτ άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη του Ηρακλή.

Στο ύψος τους: Ο Κράινζ κλείδωσε τη νίκη με θαυμάσια κεφαλιά και είχε συμμετοχή με την κόντρα που πήρε στο 1-0. Πολύ καλό ματς ο Αθανασιάδης, εξαιρετικό και ο Σόρια με μία ασίστ.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κόμπναν και ο Ούρσι δεν φάνηκαν στο ματς. Σημείο αναφοράς ο Σουτ, παρά το βιογραφικό που τον συνοδεύει, μετά την αλλαγή του.

Η γκάφα: Η άμυνα του Λεβαδειακού και στα δύο γκολ ήταν άφαντη.

Το στραγάλι: Δεν είχε δύσκολο έργο ο Ευαγγέλου, καλή η διαιτησία του.

Το ταμείο του Gazzetta: Ο Ηρακλής στα δικό του καλό διάστημα βρήκε σε τέσσερα λεπτά δύο γκολ και δίκαια πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του. Ο Λεβαδειακός στο διάστημα 20'-60' που ήταν ανώτερος, δεν εκμεταλλεύτηκε τις φάσεις του.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78' Τσάκλα), Νανού, Ραντόγια, Σουρλής (63' Κράινζ), Νιζέ (89' Αναστασιάδης), Λόπεθ (46' Σαντέ Σίλβα), Μάρκες (89' Μιρ).

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (63' Μπαλντέ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74' Μπάουζα), Ούρσι (63' Σουτ), Βρακάς (74' Ποπέσκου), Κόμπναν (45' λ.τρ. Οζέγκοβιτς).