Εκδικάστηκαν οι εφέσεις Βόλου, Πανσερραϊκού - Μπέος: «Κακό είναι να στήνεις αγώνες, όχι να παίζεις στοίχημα»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της έφεσης του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού για την τιμωρία τους στην υπόθεση «Σούντγκρεν». Η υπερασπιστική γραμμή των δυο πλευρών και η τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου.

Πραγματοποιήθηκε στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η διαδικασία της έφεσης του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού για την τιμωρία αφαίρεσης βαθμών, -3 και -4 αντιστοίχως, για την πολύκροτη υπόθεση «Σούντγκρεν», περί πιθανής χειραγώγησης των μεταξύ τους αναμετρήσεων για τα Play Out της σεζόν 2024-25.

To παρών στην εκδίκαση έδωσαν οι δυο ισχυροί άνδρες των ομάδων, Αχιλλέας Μπέος και Τάσος Καζίας, οι οποίοι κατέθεσαν στη δικαστή, ως συμπληρωματικά των υπερασπιστικών γραμμών των νομικών επιτελείων των δυο συλλόγων.

Οι δυο πλευρές έχουν διορία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα (19/10) για να καταθέσουν τα υπομνήματα τους. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η απόφαση είναι αδύνατον να βγει την ερχόμενη εβδομάδα, όμως είναι πιθανό να έχουμε εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα.

«Ο Σούντγκρεν δεν ήταν... νορμάλ όταν τα έλεγε αυτά - Είπε πέντε ακατάλυπτα σαν μεθυσμένος»

Οι δυο πλευρές αναφέρθηκαν σε όσα υποστήριξε στην πρώτη του τοποθέτηση ο Ντάνιελ Σούντγκρεν και προκάλεσαν σάλο, αφήνοντας αιχμές για την νηφαλιότητα του και την αξιοπιστία των λεγομένων του.

Ο νομικός εκπρόσωπος της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Βασίλης Γκαγκάτσης, ανέφερε: «Έξιμισι μήνες μετά τη λήξη του συμβολαίου του και επτάμισι μήνες μετά τον αγώνα, βγαίνει σε ένα podcast, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και λέει αυτά που λέει. Λίγες μέρες αργότερα, έκανε ανάκληση. Η εισήγηση αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί του επιβεβαιώνονται από τον Σούντγκρεν. Στη δικογραφία υπάρχουν δηλώσεις 25 ποδοσφαιριστών του Βόλου και όλων των αξιωματούχων, οι οποίοι διαψεύδουν τους ισχυρισμούς, αλλά η εισήγηση στέκεται στον έναν.

Κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν ήταν… νορμάλ όταν τα έλεγε. Γιατί δεν κλήθηκε ο κύριος Σούντγκρεν για παράβαση του Κανονισμού Δεοντολογίας; Μέσα σε 48 ώρες από τον αγώνα έπρεπε να καταθέσει στην ΕΠΑΘΛΑ, αλλά αυτός εμφανίστηκε επτάμισι μήνες αργότερα και στη συνέχεια ανακάλεσε. Είναι ανεξήγητο γιατί δεν τον καλούμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν κλήθηκε να καθίσει στο σκαμνί ο Σούντγκρεν».

Από την πλευρά των Θεσσαλών η νομική τους ομάδα συμπλήρωσε για τον Σούντγκρεν: «Ο Σούντγκρεν παρουσιάζεται ως αξιόπιστος μάρτυρας κατηγορίας, αλλά στο τέλος της απόφασης χαρακτηρίζεται ως ύποπτος! Ο Σούντγκρεν είπε πέντε… ακατάληπτα πράγματα, σαν να ήταν μεθυσμένος. Δύο μέρες αργότερα, ενώ δεν είχε πάει σε καμία πλατφόρμα για να καταγγείλει κάτι, εμφανίστηκε και ζήτησε συγγνώμη».

Όσον αφορά το κομμάτι του ύποπτου στοιχηματισμού η πλευρά των Σερραίων ανέφερε: «Από την ΕΠΑΘΛΑ διαπιστώθηκε πως είχαν πονταριστεί 3.200 ευρώ σε 19 λογαριασμούς παικτών με γνωστή δραστηριότητα και δεν υπήρχε σύνδεση με τις δυο ΠΑΕ, αξιωματούχους ή παίκτες».

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης κατέληξε, επαναλαμβάνοντας: «Ελέγχθηκαν όλοι οι λογαριασμοί από την ΕΠΑΘΛΑ. Δεν υπήρχε καμία σύνδεση με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός ή με κάποιον παίκτη. Ωστόσο, τιμωρηθήκαμε με αφαίρεση βαθμών. Το στίγμα στην κοινωνία είναι μεγαλύτερο από τις ποινές. Δεν μπορούμε να λέμε πως αυτές οι ομάδες είναι ένοχες, δίχως κανένα στοιχείο».

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Βόλου Εlabet πρόσθεσαν: «Δύο ποδοσφαιριστές κλήθηκαν σε απολογία και απαλλάχθηκαν. Ποια είναι η ενέργεια που καθιστά παράνομη και αθέμιτη την εξέλιξη του αποτελέσματος; Η Επιτροπή έκρινε πως οι ενέργειες των δύο παικτών εντάσσονται στο πλαίσιο του αγωνιστικού λάθους και τους απάλλαξε. Η αντιφατική αιτιολογία είναι ο λόγος της έφεσης. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να καταδικαστεί ο Βόλος.

Παίρνουμε μια ασθενή ένδειξη και τη βαφτίζουμε ισχυρή. Από τη στιγμή που απαλλάχθηκαν οι εμπλεκόμενοι ποδοσφαιριστές, ποια σχέση έχει η διοίκηση του Βόλου με την υπόθεση και γιατί εγκαλείται; Δεν υπήρξε καμία αγωνιστική αποψίλωση της ενδεκάδας μας. Παραταχθήκαμε με πρωτοκλασάτους παίκτες.

Η προσφεύγουσα προσπάθησε να ανακαλύψει πώς η φερόμενη συνεννόηση έβλαπτε την Καλλιθέα, η οποία βρισκόταν πέντε βαθμούς πίσω. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Καλλιθέας κατέθεσε πως δεν γνωρίζει τίποτα για όλα αυτά».

Καζίας: «Είμαστε εδώ να αποδείξουμε τα αυτονόητα, στις Σέρρες έγινε μια κοσμογονία»

Από την πλευρά του ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Τάσος Καζίας, ανέφερε: «Δεν έχω παρευρεθεί σε δικαστήριο ούτε ως μάρτυρας. Έχω υπάρξει επιστήμονας του ποδοσφαίρου, ως γυμναστής, αλλά την τελευταία δεκαετία ανέλαβα την ομάδα, όταν βρισκόταν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Στις Σέρρες έγινε μια κοσμογονία και δημιουργήθηκε ένας πυλώνας του ποδοσφαίρου της επαρχίας που δεν υπήρχε.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να οδηγήσουμε την ομάδα στη Super League και να έχουμε 700 παιδιά στην Ακαδημία μας. Καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε για εμένα και την οικογένειά μου από μια κατασκευασμένη ιστορία.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε τα αυτονόητα. Η ομάδα μου υποβιβάστηκε αγωνιστικά, προσπαθούμε να ανέβουμε ξανά και η Επιτροπή Δεοντολογίας μάς καταδικάζει, ενώ εμείς δίνουμε τον αγώνα μας».

Μπέος: «O Σούντγκρεν έβγαλε κακία που δεν τον ανανεώσαμε, αν δεν αλλάξει η απόφαση δεν θέλουμε -3 αλλά υποβιβασμό»

Τελευταίος μίλησε ο Δήμαρχος του Βόλου και διοικητικός ηγέτης της θεσσαλικής ΠΑΕ, Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος τόνισε πως εφόσον δεν αλλάξει η απόφαση σκοπεύει να διαλύσει την ομάδα του, ενώ άφησε αιχμές για την ελληνική δικαιοσύνη.

«Μιλήσαμε νομικά, τώρα θα σας μιλήσω ανθρώπινα. Εγώ παίζω στοίχημα. Κακό είναι να στήνεις αγώνες, όχι να παίζεις. Τα πρακτορεία είναι νόμιμα. Βρίσκομαι εδώ για να υπερασπιστώ την ηθική πλευρά και την αξιοπιστία της ομάδας της πόλης μου, του Βόλου.

Διαβάζοντας την εισήγηση, δεν χρειάζεται να έχει κάποιος νομικές γνώσεις για να καταλάβει ότι είναι διάτρητη. Βίωσα μια τεράστια αδικία, καθώς προφυλακίστηκα για δήθεν δωροδοκία, χωρίς να γνωρίζουμε πού, ποιους, πότε και πόσο. Δήθεν υπήρχε προστατευόμενος μάρτυρας. Σε αυτή την υπόθεση απαλλάχθηκα πανηγυρικά και ομόφωνα. Έλεγαν ότι υπήρχε προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος δεν υπήρχε, κι εγώ φυλακίστηκα άδικα.

Θα πω αλήθειες και θα σας βοηθήσω να βγάλετε συμπεράσματα. Δεν θα αναφερθώ στην ανάκληση του Σούντγκρεν και στη δημόσια συγγνώμη. Θα πω κάτι απλό: αφού το ματς ήταν στημένο, γιατί δεν ζήτησε να μην παίξει; Γιατί δεν έκανε τον τραυματία ή τον αδιάθετο;

Έβγαλε κακία, επειδή, ενώ είχε ζητήσει ανανέωση συμβολαίου για δύο χρόνια, εμείς δεν τον ανανεώσαμε. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν ψυχολογικά φορτισμένος και εκτιμώ πως έβγαλε κακία για να μας εκδικηθεί επειδή δεν τον ανανεώσαμε.

Εάν τιμωρηθεί μια ομάδα, όπως τιμωρηθήκαμε εμείς, ξέρετε για τι ζημιά μιλάμε; Για πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ. Εάν μια ομάδα τιμωρηθεί, παρακρατείται το 50% της επιχορήγησης που λαμβάνει από το στοίχημα.

Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Πιστεύω πως υπάρχουν δικαστές με αξίες και ακεραιότητα. Μην παρασυρθείτε από το «άκουσα και μου είπανε». Κι εγώ, στην πόλη μου, ακούω διάφορα στα πηγαδάκια. Σας παρακαλώ, δείξτε με την απόφασή σας ότι δεν λαμβάνετε υπόψη τα δήθεν.

Εάν μας καταδικάσετε, δεν θέλω η τιμωρία να είναι -3 βαθμοί αλλά υποβιβασμός. Θα τη διαλύσω εγώ! Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση».