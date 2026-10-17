Παναθηναϊκός: Χωρίς Καμαρά και Κρίστιανσεν η αποστολή για Αστέρα
Το απόγευμα της Κυριακής (18/10, 17:30) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Superleague και με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, έπειτα από την ήττα (1-0) στο αιώνιο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το πρωί του Σαββάτου (17/10) την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» και εν συνεχεία ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωστοποίησε την αποστολή, από την οποία έμειναν εκτός οι Καμαρά (τιμωρημένος) και Κρίστιανσεν (σσ επιλέχθηκαν για το αριστερό άκρο οι Κυριακόπουλος και Σαλάχ-Εντίν).
Η ενημέρωση:
Με πρωινή προπόνηση στο “Γ. Καλαφάτης” ολοκληρώθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση της Κυριακής (18/10) με τον Astera Aktor στο OAKA.
Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας, τακτική, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και στατικές φάσεις.
Μετά από το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Αναλυτικά, την 24άδα απαρτίζουν οι: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Ο Ετιέν Καμαρά θα εκτίσει την ποινή της μίας αγωνιστικής.
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