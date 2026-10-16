Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να τιμήσει τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα πριν τη σέντρα του αγώνα με τον Αστέρα Aktor.

Μία ιδιαίτερη στιγμή θα ζήσουν οι Δημήτρης Κουρμπέλης και Γιάννης Κώτσιρας στο περιθώριο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Aktor την Κυριακή (18/10-17:30) στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Superleague.

Οι δύο ποδοσφαιριστές επιστρέφουν ως αντίπαλοι των «πράσινων» για πρώτη φορά, αφού το καλοκαίρι που μας πέρασε επέστρεψαν αμφότεροι στην ομάδα που τους ανέδειξε κι έτσι το «τριφύλλι» δεν θα χάσει την ευκαιρία να τιμήσει δύο παιδιά που προσέφεραν στην ομάδα και σε δύσκολες περιόδους.

Πριν από τη σέντρα του αγώνα, ο υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γρηγόρης Παπαβασιλείου θα κάνει τη σχετική βράβευση.

Υπενθυμίζουμε πως αμφότεροι έχουν φορέσει το περιβραχιόνιο της ομάδας. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης στα έξι έτη που πέρασε στο «τριφύλλι» μέτρησε 174 συμμετοχές με οκτώ γκολ και δέκα ασίστ στα περισσότερα από 13 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας έχει παίξει σε 156 παιχνίδια έχοντας δέκα ασίστ και περισσότερα από 11 χιλ. λεπτά στα πέντε χρόνια που αγωνίστηκε στην ομάδα.

Μαζί κατέκτησαν ένα Κύπελλο Ελλάδος το 2022 ενώ ο Έλληνας δεξιός μπακ κέρδισε ένα ακόμη το 2024.