Θλίψη στην οικογένεια του Παναθηναϊκού: Πέθανε ο «καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης
Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/10) έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο ισχυρός επιχειρηματίας, που ήταν γνωστός και με το παρατσούκλι «καπετάνιος» έγραψε ιστορία στον χώρο του ελληνικού αθλητικού με την ενασχόληση του με το ποδόφσαιρο.
Βρέθηκε στην ιδιοκτησία και στη θέση του προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για περισσότερα από 20 χρόνια βοηθώντας το «τριφύλλι» να... ανθίσει και να πετύχει σπουδαία πράγματα σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Οι πορείες που έγιναν εκτός συνόρων επί των ημερών του και οι τίτλοι που πανηγύρισαν οι «πράσινοι» στην Ελλάδα αποτελούν μερικά από τα κορυφαία επιτεύγματά του στη διοικητική του πορεία στο κλαμπ.
Συνολικά η ομάδα κέρδισε με κείνον στο τιμόνι έξι πρωταθλήματα Ελλάδος (1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996), εννέα Κύπελλα Ελλάδος (1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995) και τρία Σούπερ Καπ (1988, 1993 και 1996).
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