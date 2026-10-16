Ο Νόβιτσα Εράκοβιτς και ο Νίκολα Στάγιτς έχουν μπει στις προπονήσεις του Παναιτωλικού ενόψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό, στο Αγρίνιο.

Με προπόνηση στο γήπεδο του Παναιτωλικού συνεχίστηκε την Παρασκευή (16/10) η προετοιμασία του Τίτορμου για τον ερχόμενο εντός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό (18/10, 17:00). Ο Γιάννης Αναστασίου δεδομένα δεν υπολογίζει στον τραυματία Γεβγένι Κουτσερένκο, όμως αναμένονται επιστροφές σε σχέση με το ματς με την Κηφισιά Tutu Deals.

Νόβιτσα Εράκοβιτς και Νίκολα Στάγιτς έχασαν το ματς της Λεωφόρου, λόγω μικροενοχλήσεων, όμως αμφότεροι έχουν μπει σε φουλ ρυθμό προπόνησης. Συνεπώς είναι στο χέρι του κόουτς των Αγρινιωτών εάν θα τους συμπεριλάβει στα πλάνα του κόντρα στους Πειραιώτες.

Θυμίζουμε πως πέρα από τον Κουτσερένκο εκτός αυτό το διάστημα είναι και ο Γιάννης Σατσιάς, ο οποίος υπέστη ρήξη πελματιαίας απονεύρωσης στο ματς με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η προετοιμασία του Παναιτωλικού για το ματς με τους Πειραιώτες θα ολοκληρωθεί με την προπόνηση του Σαββάτου (17/10) κι εν συνεχεία αναμένεται να γίνει γνωστή η αποστολή των Καναρινιών.