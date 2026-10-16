Ο Κινγκς Κάνγκουα άφησε πίσω του την κακή του εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης» κάνοντας τη διαφορά κόντρα στη Μπόρατς. Οι αριθμοί της εντυπωσιακής βραδιάς του απέναντι στους Βόσνιους.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είχε ένα πολύ πιο εύκολο και εντυπωσιακό βράδυ κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει γκολ τις ευκαιρίες του κι έτσι βολεύτηκε με μία απλή, οριακή, νίκη με 2-1 στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα του στη League Phase του Conference League.

Οι «πράσινοι» ήταν εμφανώς καλύτεροι από τους αντιπάλους έχοντας σε αρκετά καλή βραδιά σημαντικούς ποδοσφαιριστές τους, όπως συνέβη με τον Κινγκς Κάνγκουα. Ο μέσος από τη Ζάμπια δεν είχε κάνει καλή εμφάνιση στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου είχε περάσει ως αλλαγή, εξαιτίας της ίωσης που τον είχε ταλαιπωρήσει λίγες μέρες πριν το ματς και θέλησε χθες να δείξει τον πραγματικό του εαυτό.

Ο 27χρονος παίκτης του «τριφυλλιού» βοήθησε πραγματικά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Έδωσε λύσεις στο build up με τις μεταβιβάσεις του, αλλά και την χαρακτηριστική του ικανότητα να ελίσσεται και να ξεφεύγει από τους παίκτες που τον μαρκάρουν, συνέβαλε στη δημιουργία συμμετέχοντας στους κοντινούς συνδυασμούς που γινόντουσαν γύρω και έξω από την περιοχή του αντιπάλου ενώ προσέφερε και στην αμυντική λειτουργία με τα τρεξίματά του. Το γκολ ήταν απλώς το επιστέγασμα της εμφάνισης αυτής.

Οι τρομερές επιδόσεις του Κάνγκουα απέναντι στη Μπόρατς

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να φωτίσουμε κάποια βασικά σημεία της χθεσινής εμφάνισης του Κινγκς Κάνγκουα από τα στοιχεία της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout.

Ο μέσος από την Γκάμπια ήταν για άλλη μια φορά απόλυτα επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κάνοντας συνολικά 114 ενέργειες στα 97 λεπτά που πάτησε χορτάρι, δηλαδή 1,18 ανά λεπτό.

Ήταν ο ποδοσφαιριστής που πήρε τη μπάλα από τους συμπαίκτες του περισσότερο από κάθε άλλον λαμβάνοντας συνολικά 74 πάσες, επίδοση που αποτελεί και την κορυφαία δική του στην συγκεκριμένη κατηγορία με τη φανέλα των «πράσινων» και μάλιστα με διαφορά, αφού η προηγούμενη ήταν οι 50 πάσες που πήρε με την Κηφισιά στο ματς του Κυπέλλου.

Οι πάσες του Κάνγκουα

Είχε συνολικά 75/84 πάσες τελειώνοντας το ματς με 89% κι έχοντας ανταλλάξει τουλάχιστον μία πάσα και με τους 14 συμπαίκτες του που αγωνίστηκαν. Είχε δε 11/13 πάσες προς το επιθετικό τρίτο φτάνοντας σε ποσοστό επιτυχίας 85%, καταγράφοντας ακόμη ένα ατομικό ρεκόρ με την πράσινη φανέλα.

Οι παίκτες που συνεργάστηκε περισσότερο ο Κάνγκουα

Ο μέσος από την Γκάμπια έδωσε σημαντικές βοήθεις στο build up της ομάδας του τόσο με τη συνεχή κίνηση και διαθεσιμότητα του προς τους συμπαίκτες του για να τους δώσει επιλογές πάσες, όσο και μ' αυτές τις γνωστές πλέον στροφές και αλλαγές κατεύθυνσης που κάνει αποφεύγοντας τους αντιπάλους που πάνε να τον πιέσουν.

Όταν οι «πράσινοι» έφταναν έξω από την περιοχή της Μπόρατς, σημείο στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, εκείνος προσπαθούσε να συμμετέχει στους κοντινούς συνδυασμούς που ήθελε ο Νίστρουπ να στήσουν μαζί με τον Ταμπόρδα και τον Ουναΐ.

Αυτή τη φορά περισσότερο απείλησε, παρά δημιούργησε άμεσα ευκαιρίες για τους άλλους, δοκιμάζοντας τέσσερα σουτ και σκοράροντας στην καλύτερη ευκαιρία εξ' αυτών, στην οποία ήταν ο αποδέκτης μιας υπέροχης ομαδικής προσπάθειας, τελειώνοντας της φάση από κοντά από το γύρισμα του Αντίνο.

Φυσικά, δεν υστέρησε καθόλου και η συνεισφορά του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας είτε μέσω του counter-pressing είτε γενικότερα. Εκείνος έδωσε αρκετές μάχες ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 9/17 μονομαχίες και ποσοστό 53% δείχνοντας πως, παρ' ότι είναι μικρός στο δέμας, έχει τον τρόπο του στις καταστάσεις αυτές.

Έκανε ακόμη 11 επανακτήσεις, οι 7 εκ των οποίων ήταν στο μισό του αντιπάλου και με τον τρόπο αυτό τελείωσε πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις για την ομάδα του εν τη γενέσει ενώ παράλληλα ανανέωνε την κατοχή της και διατηρούσε σε κατάσταση πίεσης τον αντίπαλο.

Μέτρησε ακόμη ένα κόψιμο, τρεις απομακρύνσεις, πέντε επαφές με τη μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου, δύο προωθητικά τρεξίματα και δύο κερδισμένα φάουλ.

Αυτά ήταν, λοιπόν, τα βασικά στοιχεία που συνέθεσαν την ολοκληρωτική εμφάνιση που έκανε χθες ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος έδειξε πως η εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό ήταν απλώς μία κακή... παρένθεση.