Βόλος Elabet: Τέλος ο Λοντίγκιν μετά από 1 μήνα
Μετά την αποχώρηση του Τάσου Τσοκάνη ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως είχε πολύ πιο σύντομη παρουσία στους Θεσσαλούς. Ο λόγος για τον Γιούρι Λοντίγκιν.
Ο πολύπειρος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από τον Βόλο Elabet στις 16 Σεπτεμβρίου και 29 μέρες αργότερα οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους.
Ο 36χρονος κίπερ έκανε μόλις μια συμμετοχή, στην εντός έδρας ήττα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ενώ έμεινε στον πάγκο στον επόμενο αγώνα κόντρα στον Άρη.
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Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet
«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιούρια Λοντίγκιν, στον οποίο εύχεται καλή συνέχεια».
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