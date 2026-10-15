O Βόλος Elabet ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Γιούρι Λοντίγκιν, ύστερα από μόλις ένα μήνα.

Μετά την αποχώρηση του Τάσου Τσοκάνη ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως είχε πολύ πιο σύντομη παρουσία στους Θεσσαλούς. Ο λόγος για τον Γιούρι Λοντίγκιν.

Ο πολύπειρος τερματοφύλακας ανακοινώθηκε από τον Βόλο Elabet στις 16 Σεπτεμβρίου και 29 μέρες αργότερα οι δυο πλευρές έλυσαν τη συνεργασία τους.

Ο 36χρονος κίπερ έκανε μόλις μια συμμετοχή, στην εντός έδρας ήττα από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, ενώ έμεινε στον πάγκο στον επόμενο αγώνα κόντρα στον Άρη.

Η ανακοίνωση του Βόλου Elabet

«Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Γιούρια Λοντίγκιν, στον οποίο εύχεται καλή συνέχεια».