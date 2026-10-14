Την λύση του συμβολαίου με τον Αναστάσιο Τσοκάνη ανακοίνωσε ο Βόλος Elabet ευχαριστώντας 35χρονο ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα.

Μετά από 175 παιχνίδια στα οποία σκόραρε 7 φορές και έδωσε και 2 ασίστ, ο Αναστάσιος Τσοκάνης αποτελεί παρελθόν από τον Βόλο Elabet. Οι Βολιώτες ανακοίνωσαν την λύση του συμβολαίου του έμπειρου ποδοσφαιριστή.

Αναλυτικά ανέφεραν τα εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Τάσο Τσοκάνη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια».