Βόλος Elabet: Παρελθόν από τους Βολιώτες ο Τσοκάνης
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Την λύση του συμβολαίου με τον Αναστάσιο Τσοκάνη ανακοίνωσε ο Βόλος Elabet ευχαριστώντας 35χρονο ποδοσφαιριστή για την προσφορά του στην ομάδα.
Μετά από 175 παιχνίδια στα οποία σκόραρε 7 φορές και έδωσε και 2 ασίστ, ο Αναστάσιος Τσοκάνης αποτελεί παρελθόν από τον Βόλο Elabet. Οι Βολιώτες ανακοίνωσαν την λύση του συμβολαίου του έμπειρου ποδοσφαιριστή.
Αναλυτικά ανέφεραν τα εξής: «Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου της με τον Τάσο Τσοκάνη, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια».
@Photo credits: INTIME
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