Βόλος - ΠΑΟΚ 0-3: Πέρασε με τριάρα ο Δικέφαλος του Βορρά
Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χαμογελά στο πρωτάθλημα γυναικών, καθώς πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Βόλου, επικρατώντας 3-0 και κάνοντας το απόλυτο, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.
Η συνήθης ύποπτη, Γκατσανίτσα, ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, βρίσκοντας δίχτυα στο 12ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, η Αντρέεφσκα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στον «Δικέφαλο», βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Σκοτσιανίτη στο 76’,
Την ίδια ώρα, Κηφισιά και ΡΕΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), με τις γηπεδούχες να παίρνουν τον βαθμό στο φινάλε. Η ΡΕΑ ήταν εκείνη που πήρε προβάδισμα στο 15ο λεπτό με τη Ρουζάφα και κράτησε το προβάδισμα για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Κηφισιά βρήκε την απάντηση στο 74’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και αφήνοντας τις δύο ομάδες να μοιραστούν τους βαθμούς.
Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:
1. Παναθηναϊκός 9
2. Αστέρας Τρίπολης 9
3. ΠΑΟΚ 9
4. ΑΕΚ 6
5. ΡΕΑ 4
6. Κηφισιά 4
7. Αγία Παρασκευή 3
8. Βόλος ΝΠΣ 3
9. Σειρήνες Γρεβενών 3
10. ΠΑΣ Πύργος 1968 3
11. ΟΦΗ 0
12. Οδυσσέας Μοσχάτου -3
Επόμενη αγωνιστική:
- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΕΙΡΗΝΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
- ΑΕΚ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ WFC - Ο.Φ.Η.
- ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ
- ΡΕΑ - ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 1968
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.