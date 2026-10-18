ΠΑΟΚ έκανε το 3/3 στο πρωτάθλημα γυναικών, επικρατώντας με 3-0 του Βόλου εκτός έδρας. Ισόπαλες αναδείχθηκαν Κηφισιά και ΡΕΑ, με τις γηπεδούχες να βρίσκουν γκολ στο 74’ και να σώζουν τον βαθμό.

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να χαμογελά στο πρωτάθλημα γυναικών, καθώς πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Βόλου, επικρατώντας 3-0 και κάνοντας το απόλυτο, με τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Η συνήθης ύποπτη, Γκατσανίτσα, ήταν εκείνη που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη, βρίσκοντας δίχτυα στο 12ο λεπτό. Δύο λεπτά αργότερα, η Αντρέεφσκα έδωσε αέρα δύο τερμάτων στον «Δικέφαλο», βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε η Σκοτσιανίτη στο 76’,

Την ίδια ώρα, Κηφισιά και ΡΕΑ αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1), με τις γηπεδούχες να παίρνουν τον βαθμό στο φινάλε. Η ΡΕΑ ήταν εκείνη που πήρε προβάδισμα στο 15ο λεπτό με τη Ρουζάφα και κράτησε το προβάδισμα για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης. Ωστόσο, η Κηφισιά βρήκε την απάντηση στο 74’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και αφήνοντας τις δύο ομάδες να μοιραστούν τους βαθμούς.

Η βαθμολογία της Α' Εθνικής Γυναικών:

1. Παναθηναϊκός 9

2. Αστέρας Τρίπολης 9

3. ΠΑΟΚ 9

4. ΑΕΚ 6

5. ΡΕΑ 4

6. Κηφισιά 4

7. Αγία Παρασκευή 3

8. Βόλος ΝΠΣ 3

9. Σειρήνες Γρεβενών 3

10. ΠΑΣ Πύργος 1968 3

11. ΟΦΗ 0

12. Οδυσσέας Μοσχάτου -3

Επόμενη αγωνιστική: