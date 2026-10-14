Οι σκέψεις της ΕΠΟ για το πρωτάθλημα: Παρόμοιο φορμάτ με το Κύπελλο με υποχρεωτική συμμετοχή δύο Ελλήνων κάτω των 22

Η ΕΠΟ θα συνεδριάσει την Πέμπτη (15/10) με αφορμή μία σημαντική αλλαγή στο μοντέλο του πρωταθλήματος και των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Η Συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής της ΕΠΟ την ερχόμενη Πέμπτη (15/10) είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς στο τραπέζι θα πέσει και θα συζητηθεί ένα σημαντικό θέμα γύρω από την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείο στο πρωτάθλημα της Superleague.

Συγκεκριμένα, το θέμα που θα προτείνει η ΕΠΟ στο Big-4 είναι να υπάρξει το ίδιο φορμάτ με το Κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή να είναι υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων παικτών κάτω των 22 ετών με στόχο να υπάρξουν περισσότεροι Έλληνες παίκτες και να αναπτυχθεί το ελληνικό στοιχείο.

Η ανάπτυξη της Εθνικής Ελλάδος, η εξέλιξη στα τμήματα υποδομής και οι εξαιρετικές εμφανίσεις των Ελλήνων παικτών στο εξωτερικό έκανε την ομοσπονδία να είναι να προβεί σε μία μεγάλη αλλαγή που θα αλλάξει τα δεδομένα και θα φέρει σε πρώτο πλάνο την εξέλιξη των νεαρών Ελλήνων παικτών.

Μην ξεχνάμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα αλλά και τον χρόνο συμμετοχής σε νέους ποδοσφαιριστής, κάτι το οποίο θα τεθεί επί τάπητος.