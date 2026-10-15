Μέσα στο βαρύ κλίμα της ήττας από την Καλαμάτα προσπεράστηκε το γεγονός ότι ο Σενεγαλέζος σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς και η πρώτη κοινή παρουσία του με τον Μπάνζα.

Ο ορυμαγδός και η εσωστρέφεια που προκάλεσε η εντός έδρας ήττα από την Καλαμάτα σκέπασαν τα πάντα στην Τούμπα. Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, πέρασαν σχεδόν... στα ψιλά ορισμένα πολύ σημαντικά αγωνιστικά δεδομένα για τη γραμμή κρούσης του ΠΑΟΚ.

Συνεχίζει να σκοράρει ο Εντιαγέ

Πρώτον, το γεγονός ότι ο Σερίφ Εντιαγέ σκοράρε για ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Σενεγαλέζος φορ, μετά τα καθοριστικά γκολ στις νίκες επί του Άρη και του Παναιτωλικού, βρήκε δίχτυα για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αποτελώντας τον μοναδικό ποδοσφαιριστή που διασώθηκε από το γενικότερο ναυάγιο των «ασπρόμαυρων».

Ο ίδιος, μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο στα social media με το γκολ που σημείωσε, στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια: «Μόλις τώρα αρχίζω να γίνομαι ξανά ο εαυτός μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πρώτη συνύπαρξη Εντιαγέ Μπάνζα

Δεύτερον, η ήττα έκρυψε και το επίσημο ντεμπούτο του Σιμόν Μπάνζα με τη φανέλα του Δικεφάλου, αλλά και την ταυτόχρονη συνύπαρξή του με τον Εντιαγέ στον αγωνιστικό χώρο. Ένα δίδυμο για το οποίο υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία και ερωτηματικά ως προς το πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί ο Αλέσιο Λίσι.

Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι πως ο Μπάνζα ήταν έτοιμος να περάσει στο παιχνίδι την ώρα που αποβλήθηκε ο Τσιφτσής. Η αποβολή καθυστέρησε προσωρινά την είσοδό του, ωστόσο ο Ιταλός τεχνικός τον έριξε λίγο αργότερα στο ματς, εμμένοντας στην απόφασή του να παίξει με δύο επιθετικούς καθώς η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ.

Έτσι, οι δυο τους συνυπήρξαν κάτω από πολύ ιδιαίτερες συνθήκες: με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με 10 παίκτες, τον Εντιαγέ να παραμένει στην κορυφή της επίθεσης και τον Μπάνζα να κινείται πιο περιφερειακά για να καλύψει χώρους και να δημιουργήσει προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η κακή συνολική εικόνα, το αριθμητικό μειονέκτημα και το τελικό αποτέλεσμα δεν άφησαν περιθώρια για περαιτέρω τακτική ανάλυση, αναφορικά με αυτή τη πρώτη κοινή τους παρουσία.