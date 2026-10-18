Η απώλεια του Δημήτρη Πέλκα και το στραπάτσο στον αγώνα με την Καλαμάτα αναπροσαρμόζουν τα πλάνα του Αλέσιο Λίσι στη σημερινή αναμέτρηση με τους κυανόλευκους.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στην Τούμπα τον Ηρακλή, σε ένα τοπικό ντέρμπι που έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη βαρύτητα μετά την ήττα από την Καλαμάτα.

Η απογοητευτική εμφάνιση του Δικεφάλου την περασμένη Δευτέρα επανέφερε την εσωστρέφεια και δημιούργησε τεράστια πίεση στον Αλέσιο Λίσι και τους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν αντίδραση.

Τα προβλήματα και το κενό του Πέλκα

Ο Ιταλός τεχνικός δεν έχει στη διάθεσή του, πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες (Μεϊτέ, Σαρρής, Τσάλοφ, Άλι, Παβλένκα, Ντεσπόντοφ), τον τιμωρημένο Τσιφτσή και τον Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο.

Η απουσία του Έλληνα μέσου είναι κομβική και αναγκάζει τον προπονητή του ΠΑΟΚ να διαφοροποιήσει τη δομή της ομάδας του στη μεσαία γραμμή.

Τριάδα στον άξονα με Γιάκιτς, Ζαφείρη και Ούγκρεσιτς

Όλα δείχνουν ότι οι «ασπρόμαυροι» θα παραταχθούν με τρεις κεντρικούς χαφ. Αν και ο Λίσι επιμένει να μην αποκαλύπτει τα πλάνα του, το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Γιάκιτς στο «έξι» και τους Ζαφείρη και Ούγκρεσιτς σε ρόλο εσωτερικών μέσων μπροστά από τον Κροάτη.

Οι επιλογές σε άμυνα και επίθεση

Με δεδομένη την παρουσία του Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια, αναμένονται διαφοροποιήσεις και στην αμυντική γραμμή. Στα αριστερά ο Γιαννούλης έχει το προβάδισμα, ενώ στα δεξιά θεωρείται δεδομένη η παρουσία του Κένι.

Ο Μιχαηλίδης, που αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο του αγώνα με την Καλαμάτα, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και λογικά θα ξεκινήσει στο κέντρο της άμυνας, αν και ο Παντελής Χατζηδιάκος διεκδικεί επίσης τη θέση δίπλα στον Ντιέγκο Κόστα.

Στην επίθεση, οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Εντιαγέ αναμένεται να συνθέσουν τη γραμμή κρούσης. Παράλληλα, στην εξίσωση μπαίνει πλέον δυναμικά και ο Σιμόν Μπάνζα μετά το ντεμπούτο του.

Το ενδεχόμενο συνύπαρξης των δύο Αφρικανών επιθετικών στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί πάντως να αποκλειστεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπάνζα θα αρχίσει να παίρνει σταδιακά περισσότερο χρόνο συμμετοχής στους αγώνες του Δικεφάλου.

Η ανάγκη για βελτίωση και το «must win»

Το να δείξει απόψε αντίδραση ο ΠΑΟΚ σε ένα ντέρμπι με έντονο χαρακτήρα «must win» θεωρείται αυτονόητο. Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι, εκτός από τους τρεις βαθμούς, οφείλει να δείξει ουσιαστική βελτίωση σε όλους τους τομείς —κυρίως ανασταλτικά— και να διευρύνει τα καλά της διαστήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Και καλείται να το πράξει αρχής γενομένης από τη σημερινή αναμέτρηση με τους «κυανόλευκους».